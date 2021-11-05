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Жители Новосибирской области смогут увидеть мощный звездопад Леониды 6 ноября

10:41:3911/5/2021
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Наблюдать за явлением лучше всего во втором часу ночи.

Звездопад Леониды в Новосибирской области. Фото: Pixabay.com

Над Новосибирском начинается звездопад Леониды. Метеорный поток будет отчетливо наблюдаться в ночь на 6 и 17 ноября. Сообщается, что наша планета пройдет через частицы, выпавшие из кометы Темпеля.

– Мелкие частицы сгорают в земной атмосфере, превращаясь в метеоры. Это начнется 6 ноября и продлится до конца месяца, максимальная активность будет наблюдаться в ночь на 17 ноября, – заявляет работник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Выпадать звезды будут из созвездия Льва, там все звезды находятся в форме трапеции из-за чего звездопад и получил такое название. По словам астрономов, за городом, где чистое небо, наблюдать звездопад будет самым правильным решением. В час будет вылетать примерно 15 звезд.

В начале второго часа ночи созвездие льва начнет восходить в небе, чем выше оно поднимется, тем больше звезд можно будет заметить в падении. А лучшим временем для наблюдения станут предутренние часы. Лунный свет не спрячет метеоры, потому что будет находиться в противоположной части.

Также существуют специальные приложения-навигаторы по звездному небу. Также сообщается, что наблюдение могут затмить облака.

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