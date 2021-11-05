Жители Новосибирской области смогут увидеть мощный звездопад Леониды 6 ноября

Над Новосибирском начинается звездопад Леониды. Метеорный поток будет отчетливо наблюдаться в ночь на 6 и 17 ноября. Сообщается, что наша планета пройдет через частицы, выпавшие из кометы Темпеля.
– Мелкие частицы сгорают в земной атмосфере, превращаясь в метеоры. Это начнется 6 ноября и продлится до конца месяца, максимальная активность будет наблюдаться в ночь на 17 ноября, – заявляет работник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
Выпадать звезды будут из созвездия Льва, там все звезды находятся в форме трапеции из-за чего звездопад и получил такое название. По словам астрономов, за городом, где чистое небо, наблюдать звездопад будет самым правильным решением. В час будет вылетать примерно 15 звезд.
В начале второго часа ночи созвездие льва начнет восходить в небе, чем выше оно поднимется, тем больше звезд можно будет заметить в падении. А лучшим временем для наблюдения станут предутренние часы. Лунный свет не спрячет метеоры, потому что будет находиться в противоположной части.
Также существуют специальные приложения-навигаторы по звездному небу. Также сообщается, что наблюдение могут затмить облака.