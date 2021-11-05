Труп российского дипломата нашли у здания посольства в Берлине

У здания российского посольства в Берлине обнаружен мертвым один из его сотрудников. Предположительно, молодой мужчина выпал с верхнего этажа дипмиссии, сообщает издание Spiegel.
Тело человека нашел полицейский. Как уточняет издание, трагедия произошла утром 19 октября.
Спасатели пытались на месте ЧП реанимировать пострадавшего, но безуспешно - человек скончался.
По официальному списку дипломатов 35-летний мужчина был аккредитован вторым секретарем посольства России в Германии с лета 2019 года.
Причины смерти российского дипломата пока неизвестны. Но его тело уже переправили в Россию.