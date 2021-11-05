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Труп российского дипломата нашли у здания посольства в Берлине

11:45:4411/5/2021
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Причины смерти 35-летнего секретаря дипмиссии РФ неизвестны. Но его тело уже переправили в Россию.

Тело сотрудника российского посольства нашли перед зданием дипмиссии в Берлине. Фото: Википедия

У здания российского посольства в Берлине обнаружен мертвым один из его сотрудников. Предположительно, молодой мужчина выпал с верхнего этажа дипмиссии, сообщает издание Spiegel.

Тело человека нашел полицейский. Как уточняет издание, трагедия произошла утром 19 октября.

Спасатели пытались на месте ЧП реанимировать пострадавшего, но безуспешно - человек скончался.

По официальному списку дипломатов 35-летний мужчина был аккредитован вторым секретарем посольства России в Германии с лета 2019 года.

Причины смерти российского дипломата пока неизвестны. Но его тело уже переправили в Россию.

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