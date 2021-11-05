Избивших отца с маленьким ребенком в Новой Москве приезжих установили: Возбуждено уголовное дело

В Новой Москве произошел вопиющий случай — 5 ноября на мужчину с ребенком напали четверо взрослых хулиганов. Происшествие произошло в Новых Ватутинках. Видео нападения попало в сеть и быстро распространилось. Очевидец произошедшего рассказал, как все было:
- Он начал говорить, что он с ребенком. Они начали обзывать его и его ребенка, начали нападать на него. Мужчина предлагала подраться один на один, чтобы было честно, но когда они начинали один на один драться, нападали уже все, – рассказал свидетель.
Как рассказал очевидец, мужчина был атакован и получил несколько ударов по лицу и телу.
- Пару ударов в лицо с кулака ему прилетело и пару ударов по телу тоже прилетело, – говорит очевидец для РЕН ТВ.
Записи с камер видеонаблюдения показали, что группа выходцев с Кавказа напала на молодого отца еще на пешеходном переходе. Ребенок лет трех-четырех сначала стоял рядом, потом убежал, когда началась драка. Очевидцы сообщили, что конфликт начался в магазине, где один бородатый мужчина бегал за другим бородатым с ножом. Покупатели сделали замечание, так как были с детьми.
В настоящее время стали известны личности нападавших, также установлен и потерпевший, он дает показания в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Расследование продолжается.
Как сообщал "Курьер.Среда", телеведущий Владимир Соловьев заявил о необходимости жесткой реакции властей на подобные происшествия.