Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
05.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Избивших отца с маленьким ребенком в Новой Москве приезжих установили: Возбуждено уголовное дело

12:57:3111/5/2021
0

Видео нападения попало в сеть и попалось на глава правоохранителям. Они не стали медлить. Нашли и самого пострадавшего, который не писал заявление в полицию.

Мужчина с ребенком был атакован группой кавказцев. Фото: Скриншот

В Новой Москве произошел вопиющий случай — 5 ноября на мужчину с ребенком напали четверо взрослых хулиганов. Происшествие произошло в Новых Ватутинках. Видео нападения попало в сеть и быстро распространилось. Очевидец произошедшего рассказал, как все было:

- Он начал говорить, что он с ребенком. Они начали обзывать его и его ребенка, начали нападать на него. Мужчина предлагала подраться один на один, чтобы было честно, но когда они начинали один на один драться, нападали уже все, – рассказал свидетель.

Как рассказал очевидец, мужчина был атакован и получил несколько ударов по лицу и телу.

- Пару ударов в лицо с кулака ему прилетело и пару ударов по телу тоже прилетело, – говорит очевидец для РЕН ТВ.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что группа выходцев с Кавказа напала на молодого отца еще на пешеходном переходе. Ребенок лет трех-четырех сначала стоял рядом, потом убежал, когда началась драка. Очевидцы сообщили, что конфликт начался в магазине, где один бородатый мужчина бегал за другим бородатым с ножом. Покупатели сделали замечание, так как были с детьми.

В настоящее время стали известны личности нападавших, также установлен и потерпевший, он дает показания в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Расследование продолжается.

Как сообщал "Курьер.Среда", телеведущий Владимир Соловьев заявил о необходимости жесткой реакции властей на подобные происшествия.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
нападение. мужчина с ребенкомнесколько хулиганов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Совсем распоясались?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Привязанным за голову к лодке труп обнаружили в Волге. Личность погибшего установили
12:31:15 11/5/2021
Привязанным за голову к лодке труп обнаружили в Волге. Личность погибшего установили
Пять самых опасных дней в ноябре 2021 года: точные даты, время, особенности и что категорически запрещено делать
12:00:07 11/5/2021
Пять самых опасных дней в ноябре 2021 года: точные даты, время, особенности и что категорически запрещено делать
После расстрела в Химках установлена личность погибшего, второй с тяжелым ранением попал в больницу
11:36:45 11/5/2021
После расстрела в Химках установлена личность погибшего, второй с тяжелым ранением попал в больницу
Врачи полтора года спасали упавшую с четвертого этажа 9-летнюю девочку: Была вся переломана
11:29:16 11/5/2021
Врачи полтора года спасали упавшую с четвертого этажа 9-летнюю девочку: Была вся переломана
БердскКогда в Бердске площадь Горького станет магистралью и соединит город с трассой Р-256, рассказал вице-мэр Владимир Захаров
11:09:03 11/5/2021
Когда в Бердске площадь Горького станет магистралью и соединит город с трассой Р-256, рассказал вице-мэр Владимир Захаров
В Новосибирске 24-летняя девушка торговала фальшивыми сертификатами о вакцинации от коронавируса
11:07:15 11/5/2021
В Новосибирске 24-летняя девушка торговала фальшивыми сертификатами о вакцинации от коронавируса
Известная актриса рассказала об обмане на популярном телешоу "Секрет на миллион"
11:05:22 11/5/2021
Известная актриса рассказала об обмане на популярном телешоу "Секрет на миллион"
Прогноз магнитных бурь на выходные дни: какой силы геоудары ожидают метеопатов 6 и 7 ноября 2021 года
11:00:22 11/5/2021
Прогноз магнитных бурь на выходные дни: какой силы геоудары ожидают метеопатов 6 и 7 ноября 2021 года
Иностранцев предупредили, что они могут лишиться российских пенсий с 2023 года
10:55:05 11/5/2021
Иностранцев предупредили, что они могут лишиться российских пенсий с 2023 года
Жители Новосибирской области смогут увидеть мощный звездопад Леониды 6 ноября
10:41:39 11/5/2021
Жители Новосибирской области смогут увидеть мощный звездопад Леониды 6 ноября