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С коммуниста Рашкина, пойманного с тушей убитого лося, снимут депутатскую неприкосновенность после обращения генпрокурора

1:23:1311/5/2021
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Как заявил спикер Госдумы Володин, парламент незамедлительно примет решение, если на то будут основания.

Валерий Рашкин попался с тушей лося. Фото: МВД России

В настоящее время скандал с поимкой депутата от КПРФ Валерия Рашкина с мясом лося в автомобиле развивается несколько медленнее, чем начинался. О том, что будет с депутатом, рассказал Вячеслав Володин, спикер Госдумы.

В интервью для «Россия-24» парламентарий заявил, что для того, чтобы привлечь Валерия Рашкина к ответственности, с него нужно снять депутатскую неприкосновенность, а для этого требуется основание. Если в ходе расследования генеральный прокурор обратится в Госдуму, чтобы принять решение о статусе депутата, парламентарии будут решать, сделать это или нет.

- Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание. Заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение, - подчеркнул спикер.

Ранее сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте, сообщал "Курьер.Среда". К данному делу может быть причастен депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Парламентарий, в машине которого было найдено мясо лося, заявил, что он нашел тушу в лесу и решил отвезти ее домой.

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депутатнезаконная охотанеприкосновенностьГосдума РФВалерий Рашкин
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