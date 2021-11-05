С коммуниста Рашкина, пойманного с тушей убитого лося, снимут депутатскую неприкосновенность после обращения генпрокурора

В настоящее время скандал с поимкой депутата от КПРФ Валерия Рашкина с мясом лося в автомобиле развивается несколько медленнее, чем начинался. О том, что будет с депутатом, рассказал Вячеслав Володин, спикер Госдумы.
В интервью для «Россия-24» парламентарий заявил, что для того, чтобы привлечь Валерия Рашкина к ответственности, с него нужно снять депутатскую неприкосновенность, а для этого требуется основание. Если в ходе расследования генеральный прокурор обратится в Госдуму, чтобы принять решение о статусе депутата, парламентарии будут решать, сделать это или нет.
- Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание. Заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение, - подчеркнул спикер.
Ранее сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте, сообщал "Курьер.Среда". К данному делу может быть причастен депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Парламентарий, в машине которого было найдено мясо лося, заявил, что он нашел тушу в лесу и решил отвезти ее домой.