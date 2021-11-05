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Мясников оценил решение сотрудников «скорой» уволиться вместо вакцинации: Они уже переболели

2:06:5011/5/2021
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Теледоктор призывает не обвинять медиков в агитации против прививок. Он считает, что они, скорее всего, уже переболели.

Мясников призвал не обвинять медиков в пропаганде против вакцинации. Фото: Instagram/@alexandr.myasnikov.live
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Еврейской автономной области число работников скорой помощи, решивших уйти с работы, достигло 27 человек. С 15 ноября в регионе должны быть привиты 80% населения из сфер, тесно сотрудничающих с людьми, к которым в первую очередь относятся медики.

Фельдшеры и медсестры не желают прививаться, объясняя это тем, что они работают в ковидных отделениях, и до сих пор не заболели. Мясников считает, что этих людей нельзя считать агитирующими против вакцинации. Он пояснил, что данная ситуация — весьма не однозначная.

Комментарий от Александра Мясникова по поводу массового увольнения сотрудников скорой помощи появился в ходе беседы с журналистом «Вечерней Москвы».

- Я вам скажу, что у меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением, – сообщил Мясников.

Теледоктор считает, что большинство медиков так или иначе переболели и им не нужно вакцинироваться, если уровень антител достаточно высокий. Он напомнил про случай в США, где 14% преподавателей также решили уйти с работы после того, как их стали вынуждать вакцинироваться.

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отказВакцинация.увольнение медиковАлександр Мясников
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