Мясников оценил решение сотрудников «скорой» уволиться вместо вакцинации: Они уже переболели

В Еврейской автономной области число работников скорой помощи, решивших уйти с работы, достигло 27 человек. С 15 ноября в регионе должны быть привиты 80% населения из сфер, тесно сотрудничающих с людьми, к которым в первую очередь относятся медики.
Фельдшеры и медсестры не желают прививаться, объясняя это тем, что они работают в ковидных отделениях, и до сих пор не заболели. Мясников считает, что этих людей нельзя считать агитирующими против вакцинации. Он пояснил, что данная ситуация — весьма не однозначная.
Комментарий от Александра Мясникова по поводу массового увольнения сотрудников скорой помощи появился в ходе беседы с журналистом «Вечерней Москвы».
- Я вам скажу, что у меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением, – сообщил Мясников.
Теледоктор считает, что большинство медиков так или иначе переболели и им не нужно вакцинироваться, если уровень антител достаточно высокий. Он напомнил про случай в США, где 14% преподавателей также решили уйти с работы после того, как их стали вынуждать вакцинироваться.