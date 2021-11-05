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Попавшегося на взятке в 1,4 млн рублей мэра крымского Белогорска отправили в СИЗО

3:19:2011/5/2021
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Игоря Ипатко могут посадить на срок до 15 лет и оштрафовать на 100 миллионов рублей. В Крыму продолжаются отставки высокопоставленных чиновников.

Мэр Белогорска просидит два месяца в СИЗО. Фото: Public Domain Pictures

Мэр Белогорска Игорь Ипатко пробудет два месяца в СИЗО по решению суда. Ранее его задержали при получении взятки размером в 1,4 миллиона рублей. Теперь градоначальника могут посадить на срок до 15 лет лишения свободы, либо оштрафовать на сумму до 100 миллионов рублей.

- Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, - сказали в пресс-службе Управления ФСБ Крыма для РИА Новости.

В Крыму продолжаются отставки должностных лиц, которые начались в сентябре. Тогда постов лишились  вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший работу ФЦП, министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов, министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Феодосии Сергей Бовтуненко и глава Симферопольского района Дионис Алексанов.

В октябре были проведены проверки работы властей Евпатории. Роман Тихончук, глава администрации города, был снят с должности в связи с утратой доверия после представления, вынесенного прокуратурой города. Олеся Харитоненко, глава горсовета, привлекла внимание правоохранительных органов, они проводили обыски в ее кабинете.

Как сообщал "Курьер.Среда", экс-мэр Бердска Илья Потапов в 2013 году пошел под суд за взятку в 3 млн рублей. В 2020 году он вышел на свободу.

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взяткамэрарестИгорь Ипатко
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