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Избившие жителя Новой Москвы мигранты ударили и его 4-летнего сына

3:36:1711/5/2021
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В Следственном комитете, который расследует уголовное дело, заявили, что приезжие "создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка". Состояние здоровья малыша еще предстоит оценить.

Напавшие на мужчину в Новой Москве, ударили ребенка. Фото: Скриншот

В управление столичного главка передано уголовное дело о хулиганстве по факту нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве, сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе Москвы также рассказали подробности показаний мужчины с маленьким мальчиков, которого избили мигранты в районе Новые Ватутинки.

По словам потерпевшего, один из нападавших ударил по щеке его 4-летнего сына. Другой нападавший вытащил предмет, напоминающий на нож.

Мальчик был  с отцом и его другом. В четверг вечером в одном из магазинов произошел конфликт между местным жителем и одним из приезжих, который пожаловался своим друзьям. Толпа на улице догнала отца с ребенком, и началась драка.

Они якобы решили выяснять отношения в пятницу. Но 5 ноября пришли полицейские и задержали для выяснения личности несколько человек.

Нашли мужчину с ребенком, пострадавшего от мигрантов.

В Следственном комитете, который расследует уголовное дело, заявили, что приезжие "создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка". Состояние здоровья малыша еще предстоит оценить.

Как сообщал "Курьер.Среда", телеведущий Владимир Соловьев призвал самым тщательным образом разобраться с этим преступлением, чтобы оградить россиян от нападения приезжих. Местные жители в Новых Ватутинках не раз жаловались на безобразное поведение живущих здесь мигрантов.

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