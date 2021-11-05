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Адвокат разбил голову тюменскому следователю и попал под статью: Пострадавший в больнице в тяжелом состоянии

3:56:4411/5/2021
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Избитого госпитализировали из гостиницы с переломом челюсти, носа и травмой черепа. СКР возбудил уголовное дело и начал расследование.

В Тобольске задержали адвоката, который в гостинице разбил голову следователю. Фото: Flickr

В Тобольске 5 ноября задержали адвоката. Во время конфликта в гостинице он разбил голову следователю управления МВД по Тюменской области. Ссора произошел в ночь на 5 ноября в номере гостиницы «Славянская».

Избитый следователь попал в больницу в тяжелом состоянии с переломом челюсти, носа и травмой черепа.

Подозреваемого задержали, против него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, назначили ряд экспертиз. Расследованием занимается региональный Следственный комитет.

- С полученными травмами мужчину госпитализировали в областную больницу №3, там сейчас ему оказывают необходимую медпомощь, -  уточнили в управлении СКР по Тюменской области.

В свою очередь в региональном главке МВД сообщили о проведении служебной проверки:
- По данному факту руководством УМВД России по Тюменской области назначено проведение служебной проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.

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