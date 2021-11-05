Адвокат разбил голову тюменскому следователю и попал под статью: Пострадавший в больнице в тяжелом состоянии

В Тобольске 5 ноября задержали адвоката. Во время конфликта в гостинице он разбил голову следователю управления МВД по Тюменской области. Ссора произошел в ночь на 5 ноября в номере гостиницы «Славянская».
Избитый следователь попал в больницу в тяжелом состоянии с переломом челюсти, носа и травмой черепа.
Подозреваемого задержали, против него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, назначили ряд экспертиз. Расследованием занимается региональный Следственный комитет.
- С полученными травмами мужчину госпитализировали в областную больницу №3, там сейчас ему оказывают необходимую медпомощь, - уточнили в управлении СКР по Тюменской области.
В свою очередь в региональном главке МВД сообщили о проведении служебной проверки:
- По данному факту руководством УМВД России по Тюменской области назначено проведение служебной проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.