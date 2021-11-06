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Что удерживает людей от постановки вакцины от коронавируса? Предубеждения антипрививочников

11:00:2111/5/2021
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Во второй части исследования исследователи изучают когнитивные предубеждения, лежащие в основе нерешительности относительно вакцинации. Они выявили 15 возможных предубеждений.

Исследователи не нашли доказательств, связывающих тяжесть побочных эффектов с вакцинацией. Фото: Pixabay.com

Задолго до появления COVID-19 Всемирная организация здравоохранения определила отсутствие вакцинации как одну из главных угроз здоровью человека во всем мире.

В новой статье, опубликованной в журнале BMC Public Health, группа исследователей Concordia рассматривает как побочные эффекты, о которых сообщают вакцинированные лица, известные как «побочные эффекты» или НЯ, так и когнитивные предубеждения, выявленные у тех, кто не решился на вакцинацию, пишет medicalxpress.com.

«Мы начали работу над этой статьей в конце 2019 года, еще до того, как услышали о COVID-19», - говорит Хоссейн Азарпанах, ведущий автор статьи и доктор философии. студентка факультета управления цепочками поставок и бизнес-технологиями Школы бизнеса Джона Молсона.

«Сомнения в отношении вакцинации были проблемой до тех пор, пока у нас были вакцины. Но за последние 10-15 лет, в основном благодаря социальным сетям, люди сформировали эти интегрированные группы в Интернете и имели значительное влияние еще до пандемии».

Доцент Мохсен Фархадлоо и профессор Рустам Вахидов, оба из того же отдела, что и Азарпанах, и Луиза Пилот, профессор эпидемиологии Университета Макгилла, были соавторами исследования.

Доказательства на основе данных для решения проблем, связанных с безопасностью вакцин.

В первой части своего исследования исследователи изучили две общедоступные базы данных: американскую Систему сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS) и онлайн-базу данных о побочных реакциях Canada Vigilance. Они обнаружили, что незначительные побочные эффекты вакцин были обычным явлением, но сами вакцины были очень безопасными.

В период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2018 г. в базу данных VAERS поступило почти 295 000 отчетов, что составляет примерно 115 отчетов на миллион человек, о 87 различных типах вакцин. Чаще всего сообщалось о вакцинах от ветряной оспы, двух видов гриппа, пневмококковых бактерий и вируса папилломы человека. Медианные отчеты включали три побочных эффекта, наиболее частыми из которых были сыпь, лихорадка, отек и местные боли или боли в конечностях или голове. Около 5,5% сообщили о серьезных побочных эффектах, приведших к госпитализации, инвалидности, угрозе жизни и смерти. Пятью основными НЯ в этих случаях были лихорадка, боль, рвота, головные боли и одышка. Результаты канадской базы данных согласуются с выводами VAERS. Авторы также создали информационную панель, которую можно использовать для визуализации результатов исследования.

Исследователи также отмечают, что наиболее эффективный способ сообщить о безопасности вакцины - это краткие отчеты. Чрезмерно подробные отчеты могут привести к увеличению когнитивных искажений, что может негативно повлиять на решение человека о вакцинации.

15 типов когнитивных предубеждений.

Во второй части исследования исследователи изучают когнитивные предубеждения, лежащие в основе нерешительности относительно вакцинации. Они выявили 15 возможных предубеждений и оценили, как каждая из них может побудить человека отказаться от вакцинации. К ним, среди прочего, относятся:

Систематическая ошибка доступности: тенденция приписывать больший вес факторам, которые легче вспомнить, например, яркое воспоминание о редком случае, когда кто-то страдает серьезными побочными эффектами.

Смещение оптимизма: сведение к минимуму или нереалистично оптимистичное представление о рисках для здоровья.
Предвзятость в отношении общей информации: часто наблюдаемая в группах в социальных сетях тенденция тратить больше времени и энергии на знакомую информацию и меньше на новую информацию.

Другие формы предвзятости включают предвзятость авторитета (известные знаменитости или политики делают утверждения о действенности того или иного лекарства или вакцины); неприятие двусмысленности (известный риск лучше, чем неизвестный риск); существующая предвзятость (сегодняшние эффекты имеют большее значение, чем завтрашние); предвзятость подтверждения (предпочтение информации, подтверждающей существующие убеждения) и предвзятость убеждений (оценка аргумента на основе правдоподобия вывода).

По мнению Фархадлоо, эта структура в сочетании с данными, анализируемыми в базах данных VAERS и Canada Vigilance, предоставляет коммуникаторам инструменты, которые могут помочь противостоять растущему распространению дезинформации.

«Мы проанализировали существующие отчеты и не нашли доказательств, связывающих тяжесть побочных эффектов с вакцинацией», - говорит он. «Для чиновников здравоохранения применение наших результатов и внимание к способам общения могут быть важными инструментами при работе с дезинформацией в социальных сетях».

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