Потрясающие открытки и чувственные слова каждому во Всемирный день мужчин 6 ноября

Поздравляю с Днем мужчин!
Очень много есть причин
За характер уважать
Да тебя мне обожать.
Разве лучше есть мужчина?
А ты резкий, как пружина,
Взглядом ты меня смущаешь,
Окрыляешь, зажигаешь...
Крепости, здоровья, силы!
Радоваться, жить красиво
У тебя есть все мотивы.
Желаю мудрости и вдохновения,
И чтоб для счастья было миллион причин.
Пусть будет лучезарным настроение
В прекрасный праздник Дня мужчин!
Желаю радости душевной, смеха
И покорения величественных вершин,
Чтобы во всём добился ты успеха.
Ещё раз — с Днем мужчин!
Поздравляю с Днём мужчин!
Счастье пусть приходит с ним,
Сердце радостно поёт,
И убавится хлопот.
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом бродит,
Мир и лад живут в душе,
И успехи — в багаже!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru