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Открытки с днем мужчин 6 ноября и чарующие поздравления во Всемирный день мужчин

2:15:1911/6/2021
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Всемирный день мужчин — праздник, отмечавшийся в первую субботу ноября. Учреждён по предложению М. С. Горбачёва и поддержан магистратом Вены.

Всемирный день мужчин

Дорогие наши мужчины,
Поздравляем вас с днем мужчин!
Вы единственны, незаменимы,
Был бы скушен без вас этот мир!

Потому пусть вас близкие ценят,
Окружают заботой и лаской,
Ведь вас им никто не заменит,
Без вас жизнь потеряет все краски!

Пускай всегда у вас все идет гладко,
Пусть для грусти не будет причины,
Вам желаем большого достатка,
И всего, о чем грезят мужчины!

Всемирный день мужчин

С днем мужчин вас, сильный пол!
Счастье каждый чтоб нашел
И удачливее стал,
Жизнь любить не перестал.
Новых встреч, побед, идей
И хороших новостей.

Всемирный день мужчин

Мужчины очень разные,
Но мы их любим всех.
За мужество, заботливость,
В мужских делах успех,

За анекдоты пошлые, Рыбалку и спортзал, И за до дыр зачитанный Про авто мир журнал.

Вы — наш оплот и мужество,
Кормильцы и любовь.
Мужчиной очень сложно быть.
У вас большая роль!

Любить нас и поддерживать,
Терпеть и понимать,
Во всех житейских трудностях
Нельзя вам унывать.

Так пусть же будут легкими,
Счастливыми все дни,
Пусть радость и веселье
Вам всем несут они.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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