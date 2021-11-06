Как правильно зажигать поминальные свечи, какую молитву читать и каким должен быть поминальный стол на Дмитриевскую субботу 6 ноября 2021 года?

В православном христианском календаре имеется сразу несколько поминальных родительских дней. Одним из самых главных считается Дмитриевская суббота, которая наступит уже 6 ноября. Как и любая другая церковная дата, эта имеет ряд своих традиций и запретов. Помимо этого, в эту святую дату принято читать молитвы, и главной, которую принято читать в Дмитриевскую поминальную субботу является следующая:
В этот день важно сходить в церковь, прочитать ее и поставить свечку за всех усопших. Стоит отметить, что количество поминальных свечей зависит только от вашего желания. Вы можете выбрать одну за всех ушедших родных и близких, а можете и поставить за каждого человека, который ушел от вас в иной мир.
Нельзя забывать и о том, что необходимо знать, как правильно их зажигать. Делать это нужно перед иконой распятия Христа, и зажигать от пламени других свечей, которые стоят рядом. Затем нужно поставить ее в свободную ячейку, перекреститься и поклониться три раза перед иконой.
Поминальный стол в этот день должен быть широким, богатым и разнообразным. В этот день разрешены все угощения, которые нравятся вам, а также то, что любили ушедшие родные и близкие. Обязательно на столе должны присутствовать кутья, кисель, блины, пироги лепешки и другая выпечка. Помимо этого, на столе приветствуются мясные продукты (например, жаркое), молочная каша и яйца всмятку. В связи с тем, что сейчас нет никакого поста, все выше перечисленные блюда разрешено ставить на стол. То же самое можно сказать про кагор и прочие алкогольные напитки, которые необходимы для знака памяти усопших.