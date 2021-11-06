Особая молитва на 6 ноября чудотворной иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

В православном христианском календаре имеется множество дат в честь икон. Одной из главных подобных дат считается 6 ноября, день почитания иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость». В этот день, как и в любой подобный, принято читать молитву перед иконой. 6 ноября можно и нужно прочитать сразу четыре молитвы, посвященных образу Богородицы:
Стоит отметить, что важно уделять внимание не только тому, что эти молитвы необходимо прочитать, то и тому, как правильно это сделать. Для прочтения каждой молитвы есть свои особые правила. Это касается и всех выше перечисленных молитв, посвященных иконе Божией матери «Всех скорбящих Радость».
Все они являются невероятно сильными, но для того, чтобы они точно помогли вам и всем вашим близким, вы должны, во-первых, делать это перед иконой. Если у вас нет «Всех скорбящих Радость», то лучше всего посетить церковь и сделать это там. Если у вас нет возможности посетить храм, то помолитесь перед другим образом Богородицы.
Перед тем, как начать читать, зажгите свечу, а после — трижды перекреститесь и поклонитесь иконе. Читать ее можно про себя, или вслух, шепотом или тихим голосом. Когда будете это делать, пытайтесь делать это максимально искренне, не вдумываясь в каждое слово. Необходимо также думать о чем-то хорошем и не отвлекаться на посторонние вещи.
Важно помнить о том, что в день, когда вы читаете молитву, нельзя ссориться, вестись на провокации и ругаться с родными и близкими. Особенно это актуально потому, что 6 ноября будет и другая не менее важная дата — Дмитриевская поминальная суббота, которая запрещает все конфликты разного рода.