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Особая молитва на 6 ноября чудотворной иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

5:00:3011/6/2021
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6 ноября в православии почитается икона Божией матери «Всех скорбящих Радость». В эту дату необходимо прочитать молитву.

Богородица считается одной из самых почитаемых фигур в христианском православии. Фото: Pixabay
Богородица считается одной из самых почитаемых фигур в христианском православии. Фото: Pixabay

В православном христианском календаре имеется множество дат в честь икон. Одной из главных подобных дат считается 6 ноября, день почитания иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость». В этот день, как и в любой подобный, принято читать молитву перед иконой. 6 ноября можно и нужно прочитать сразу четыре молитвы, посвященных образу Богородицы:

Молитва Богородице, первая
Молитва Богородице, первая

Молитва Богородице, вторая
Молитва Богородице, вторая

Молитва Богородице, третья
Молитва Богородице, третья

Молитва Богородице, четвертая
Молитва Богородице, четвертая

Стоит отметить, что важно уделять внимание не только тому, что эти молитвы необходимо прочитать, то и тому, как правильно это сделать. Для прочтения каждой молитвы есть свои особые правила. Это касается и всех выше перечисленных молитв, посвященных иконе Божией матери «Всех скорбящих Радость».

Все они являются невероятно сильными, но для того, чтобы они точно помогли вам и всем вашим близким, вы должны, во-первых, делать это перед иконой. Если у вас нет «Всех скорбящих Радость», то лучше всего посетить церковь и сделать это там. Если у вас нет возможности посетить храм, то помолитесь перед другим образом Богородицы.

Перед тем, как начать читать, зажгите свечу, а после — трижды перекреститесь и поклонитесь иконе. Читать ее можно про себя, или вслух, шепотом или тихим голосом. Когда будете это делать, пытайтесь делать это максимально искренне, не вдумываясь в каждое слово. Необходимо также думать о чем-то хорошем и не отвлекаться на посторонние вещи.

Важно помнить о том, что в день, когда вы читаете молитву, нельзя ссориться, вестись на провокации и ругаться с родными и близкими. Особенно это актуально потому, что 6 ноября будет и другая не менее важная дата — Дмитриевская поминальная суббота, которая запрещает все конфликты разного рода.

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икона Божией МатериВсех скорбящих Радостьглавная молитва
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