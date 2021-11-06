7 ноября – церковный праздник праведной Тавифы Иоппийской: история, как апостол Петр воскресил из мертвых святую

В церковном календаре всегда было большое количество дат, связанных с памятью каких-либо святых и библейских персонажей. Так, 7 ноября принято считать днем памяти Тавифы Иоппийской. Как и в любую другую подобную дату, в это воскресенье необходимо почтить память праведной святой. В ее жизни было множество знаменательных историй, одной из которой принято считать случай, когда воскресил апостол Петр.
Тавифа жила в Иопии, была известна своими добрыми деяниями и считалась одной из лучших учениц. Все знали ее и любили, но в один момент она занемогла и умерла. Случилось это совершенно неожиданно для всех, и стало трагедией для ее окружения. Ее омыли и оставили в горнице, долго оплакивая потерю.
Ученики, узнав о том, что рядом находится апостол Петр, незамедлительно пошли к нему и просили прибыть его в Иоппию, чтобы тот спас Тавифу, которая им так нужна. Когда он прибыл, его привели в горницу, где лежала праведная. Его окружили плачущие вдовицы, которые просили воскресить ее.
Он выгнал всех и приказал оставить его наедине с Тафивой. Преклонив перед ней колени, он помолился и сказал ей: «Тавифа! Встань». В этот же момент он открыла свои глаза, и увидев апостола, села. Подав ей руку, Петр поднял ее и представил перед всеми вдовами живую ученицу. Этот случай вошел в историю христианской веры. После того, как эта история стала известной, многие даже уверовали в православие, поняв, что это было настоящим чудом.