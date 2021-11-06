Можно ли 7 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник праведной Тавифы Иоппийской?

В христианстве есть множество святых людей, чью память необходимо чтить ежегодно. Одной из главных фигур в православии считается Тавифа Иоппийской, день памяти которой отмечается ежегодно 7 ноября. По традиции в эту дату необходимо помолиться Святой. Стоит отметить, что на воскресенье существует и ряд запретов и традиций, которые необходимо соблюдать каждому верующему человеку.
Что касается домашних дел, в день памяти праведной Тавифы Иоппийской имеются определенные запреты, связанные с хозяйством по выращиванию хлеба. Если говорить о том, можно ли солить капусту, то в христианстве нет никаких запретов на данное действие. Если вы планируете заняться заготовками на зиму в это воскресенье, то можете смело этим заниматься.
Говоря о посещении кладбища, можно отметить, что в этот день не только можно, но и нужно сходить на могилки всех усопших родных и близких. По традиции, в день памяти Тавифы все христиане поминают людей, ушедших на тот свет. Лучше всего посетить кладбище и помянуть всех тех, кого вы знали при жизни.
Конкретных запретов на стирку, уборку и другие подобные дела по дому в православии нет. Тем не менее, лучше отложить это на другой день или перенести, так как праздник Тавифы считается святым днем. А как вы знаете, во все святые праздники нужно избегать работы по дому, особенно если они связаны с наведением порядка и чистоты.