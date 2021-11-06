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«Тавифа, встань!»: главная молитва святой Тавифе Иоппийской, чьи мощи находятся в Яффе

8:00:1711/6/2021
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В день памяти праведной Тавифы Иоппийской важно прочитать молитву святой.

Молитвы в святой праздник особенно сильны. Фото: Pixabay
Молитвы в святой праздник особенно сильны. Фото: Pixabay

Практически каждый день в православии чтят память святых. Так, 7 ноября, по христианским традициям, будет отмечаться день памяти праведной Тавифы Иоппийской. В этот день важно помянуть святую, и лучшим способом сделать это, будет прочтение данной молитвы:

Главная молитва святой Тавифе Иоппийской
Главная молитва святой Тавифе Иоппийской

Стоит отметить, что данная молитва является одной из самых сильных. Тем не менее, для того, чтобы она точно помогла вам и всем вашим близким, за которых вы молитесь, вам нужно соблюсти ряд строгих правил при ее прочтении. Стоит отметить, что в эти правила входят также и некоторые запреты на последующий день после молитвы.

Читать молитву необходимо перед иконой и при церковной свечи. Если у вас есть возможность сделать это в церкви перед иконой самой Тавифы, то это будет еще более действенно. Не стоит забывать и о том, что вам обязательно нужно три раза поклониться и перекреститься перед святым образом.

Необходимо вести себя правильно и во время чтении молитвы Тавифы Иоппийской. Делать это нужно в полной тишине, спокойно, не отвлекаясь на посторонние вещи. Вы можете читать про себя или вслух, шепотом или же тихим голосом. Ни в коем случае не вдумывайтесь в слова, которые вы произносите и делайте это искренне, думая о чем-то светлом и хорошем.

На протяжении всего дня вам нельзя будет конфликтовать с людьми, особенно с самыми родными и близкими. Молитва не приветствует конфликты ни в коем виде. Старайтесь избегать плохих ситуаций, а также не устраивайте 7 ноября шумные гуляния, не веселитесь, но и не скорбите по кому-либо.

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святаяхристианский праздникглавная молитва
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