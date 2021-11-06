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Впервые за 500 лет «Крысиного царя» сняли на камеру: люди теперь опасаются эпидемии чумы

7:00:4111/5/2021,БИЛЛ МАКЛАФЛИН
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Йохан Уйбопуу обнаружил 13 крыс, сбившихся в кучу среди цыплят в курятнике своей матери.

Крысиный король: Стая была обнаружена в Эстонии (Изображение: Pen News)

Было обнаружено чрезвычайно редкое предзнаменование «крысиного короля», которое, как говорят, указывает на надвигающуюся чуму.

Плохое предзнаменование было обнаружено в Тарту, Эстония, в курятнике, и это один из 60 случаев за почти 500 лет. Йохан Уйбопуу обнаружил 13 крыс, сбившихся в кучу среди цыплят своей матери. Рассказывая ужасную историю, г-н Уйбопуу сказал, что его мать сделала открытие и позвонила своему сыну.

Это была такая редкость, что он сказал, что его мать была «очень расстроена», увидев стаю крыс, пишет EXPRESS.

Г-н Уйбопуу сказал: Я максимально использовал тихое утро в Тарту, когда моя мама позвонила мне, и она была очень расстроена. Она пошла кормить птиц в курятник, когда увидела стаю крыс прямо у входа, открывая дверь. Стая живых крыс облепила мертвого короля и намертво запуталась хвостами.

«Когда шок прошел, она пошла на разведку и попыталась убрать их со своего пути, но они прочно прижались к земле».
Хотя это явление связано с дурными предзнаменованиями, крысиных королей приговаривают к смертной казни.

Теперь образец будет выставлен в Тартуском музее естествознания.

Доктор Андрей Милютин из музея сказал: «Крысы внутри крысиного царя приговорены к смерти. Даже если им удастся выбраться из узкой норы, они не могут нормально передвигаться, не могут двигаться в поисках пищи и совершенно беззащитны. Их выживание зависит от конкретных обстоятельств - обычно они доживают до первой встречи с кошкой, собакой или человеком.

Крысиный король: явление крайне редкое. (Изображение: Новости пера)

«Убить крысиного короля - обычная реакция людей, когда они его видят». Он добавил, что у них не было другого выбора, кроме как усыпить крыс, поскольку развязать узел было невозможно.

Он заключил: «Мы посчитали все возможности и решили, что гуманнее усыпить крыс, чем усугубить их страдания, ампутируя им хвосты - развязать узел было невозможно.

Кроме того, что мы будем делать после ампутации?

Крысы не могут выжить в Эстонии в естественных условиях, и никому не нужны эти вредные животные в своем доме.

Напротив - люди регулярно убивают крыс ядом и ловушками. «Этих животных нельзя держать в обычной клетке в качестве домашних животных, и обычно они никогда не становятся ручными».

Пара также пришла к выводу, что крысы вырыли туннель, ведущий в курятник. Они утверждали, что крысы застряли в туннеле после того, как ночью искали тепла в курятнике.

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