Впервые за 500 лет «Крысиного царя» сняли на камеру: люди теперь опасаются эпидемии чумы

Было обнаружено чрезвычайно редкое предзнаменование «крысиного короля», которое, как говорят, указывает на надвигающуюся чуму.
Плохое предзнаменование было обнаружено в Тарту, Эстония, в курятнике, и это один из 60 случаев за почти 500 лет. Йохан Уйбопуу обнаружил 13 крыс, сбившихся в кучу среди цыплят своей матери. Рассказывая ужасную историю, г-н Уйбопуу сказал, что его мать сделала открытие и позвонила своему сыну.
Это была такая редкость, что он сказал, что его мать была «очень расстроена», увидев стаю крыс, пишет EXPRESS.
Г-н Уйбопуу сказал: Я максимально использовал тихое утро в Тарту, когда моя мама позвонила мне, и она была очень расстроена. Она пошла кормить птиц в курятник, когда увидела стаю крыс прямо у входа, открывая дверь. Стая живых крыс облепила мертвого короля и намертво запуталась хвостами.
«Когда шок прошел, она пошла на разведку и попыталась убрать их со своего пути, но они прочно прижались к земле».
Хотя это явление связано с дурными предзнаменованиями, крысиных королей приговаривают к смертной казни.
Теперь образец будет выставлен в Тартуском музее естествознания.
Доктор Андрей Милютин из музея сказал: «Крысы внутри крысиного царя приговорены к смерти. Даже если им удастся выбраться из узкой норы, они не могут нормально передвигаться, не могут двигаться в поисках пищи и совершенно беззащитны. Их выживание зависит от конкретных обстоятельств - обычно они доживают до первой встречи с кошкой, собакой или человеком.
«Убить крысиного короля - обычная реакция людей, когда они его видят». Он добавил, что у них не было другого выбора, кроме как усыпить крыс, поскольку развязать узел было невозможно.
Он заключил: «Мы посчитали все возможности и решили, что гуманнее усыпить крыс, чем усугубить их страдания, ампутируя им хвосты - развязать узел было невозможно.
Кроме того, что мы будем делать после ампутации?
Крысы не могут выжить в Эстонии в естественных условиях, и никому не нужны эти вредные животные в своем доме.
Напротив - люди регулярно убивают крыс ядом и ловушками. «Этих животных нельзя держать в обычной клетке в качестве домашних животных, и обычно они никогда не становятся ручными».
Пара также пришла к выводу, что крысы вырыли туннель, ведущий в курятник. Они утверждали, что крысы застряли в туннеле после того, как ночью искали тепла в курятнике.