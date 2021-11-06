Скорбящая Божья Мать или Светец: почему 6 ноября ни в коем случае нельзя разбивать зеркало в доме и почему будет счастье, если увидите белую собаку

День иконы Богородицы “Всех скорбящих радость” отмечается в православных храмах 6 ноября. В народе его празднуют и называют “Скорбящая Божья Мать” или “Светец”.
В 17 веке святой образ хранился в Преображенской церкви. Тогда проживала в Москве сестра патриарха Иоакима Евфимия, которая сильно болела, но никому не удавалось ее вылечить, это была рана в боку. В 1688 году, во время молитвы к Деве Марии, она услышала голос, сообщивший ей, что она может исцелиться у ее святого образа. Сразу же после молитвы женщина вылечилась. С этого времени к иконе приходили люди с различными заболеваниями и она им помогала.
По традиции 6 ноября молодые незамужние девушки собирались на посиделки на которых занимались рукоделием. Местом встречи был дом вдовы или пожилой женщины, у которой снимали комнату и платили за нее деньгами, но в основном продуктами, овощами, или предлагали поработать на огороде и поле в следующий сезон. Они пряли, дополняя работу страшными историями вечером. Например, о том, как ночью ко вдовам может заглянуть покойная душа мужа.
Для своего рукоделия, девушки укрепляли горящую лучину в приспособлении, которое называется "светец". Также его утяжеляли специальным обручем, чтобы лучина не сваливалась и могла стоять прямо. Чтобы избежать пожара, светец ставили в ведро с водой.
Очень строго сегодня соблюдали запреты. Например, нельзя было разбивать зеркало, иначе можно было накликать беду. При этом были и хорошие приметы: если сегодня пришел человек с белой собакой, то хозяина дома ждет хорошая жизнь и финансовые удачи.