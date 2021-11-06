Как отличить коронавирус от поствакцинальных симптомов? Исследователи придумали метод

Инструмент поддержки принятия решений помог медицинским работникам отличить симптомы, связанные с вакцинацией COVID-19, от симптомов самого вируса, как показало исследование группы исследователей в нескольких больницах системы Mass General Brigham (MGB). Исследование, опубликованное в журнале «Инфекционный контроль и больничная эпидемиология», предполагает, что предоставление этого руководства может уберечь сотрудников от ненужных пропусков работы в критическое время и помочь сдержать распространение COVID-19 в медицинских учреждениях.
В исследовании оценивались сотрудники, вакцинированные с 16 декабря 2020 года по 14 марта 2021 года, в разгар резкого роста случаев COVID-19 в США, включая Массачусетс. «Именно тогда мы вакцинировали десятки тысяч сотрудников за очень короткий период времени», - говорит со-ведущий автор исследования, специалист по инфекционным заболеваниям и эпидемиолог здравоохранения Эрика С. Шеной, доктор медицинских наук, заместитель начальника Отделения инфекционного контроля в Массачусетской больнице общего профиля (MGH), пишет Medical Xpress.
Шеной и ее коллеги осознали потенциальную проблему в том, что огромное количество сотрудников МГБ получают вакцины в течение короткого периода времени. В соответствии с требованиями общественного здравоохранения сотрудники всех учреждений МГБ должны подтверждать, что они не испытывают никаких симптомов COVID-19, прежде чем выходить на работу каждый день. Однако вакцинация от COVID-19 может вызвать множество симптомов, некоторые из которых частично совпадают с симптомами, вызванными самим вирусом, включая лихорадку, усталость и боль в мышцах или суставах. Это означало, что большое количество сотрудников МГБ могло не пройти аттестацию в первые несколько дней после вакцинации и пропустить работу, даже несмотря на то, что симптомы, которые удерживали их дома, были скорее связаны с получением вакцины, чем с COVID-19.
«Сохранение рабочей силы было критически важным», - говорит Шеной. «Мы были в разгаре очередного всплеска, и мы должны были убедиться, что каждый, кто может быть на работе, может сделать это безопасно». Шеной и ее коллеги разработали электронный инструмент поддержки принятия решений для смартфона или компьютера, который сотрудников МГБ попросили использовать в течение трех дней после вакцинации. Инструмент представил список симптомов, некоторые из которых связаны с аллергическими реакциями (например, сыпью или хрипом), другие - с COVID-19 (например, кашель, заложенность носа, потеря вкуса или запаха), а также другие симптомы, которые частично совпадают между два. Пользователь отмечал все, что у него было, и его просили оценить серьезность симптомов (тяжелая или легкая/умеренная). Основываясь на их ответах, пользователям сообщали, могут ли они работать или оставаться дома и пройти тестирование на COVID-19. Тем, кто сообщил о легких симптомах, связанных с вакцинацией, посоветовали, как их лечить.
Участие сотрудников МГБ было исключительным: 83 процента ответили после получения первой дозы вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna, а 77 процентов ответили после второй дозы. (Вакцина Johnson & Johnson/Janssen была исключена из исследования, потому что она не была представлена в Соединенных Штатах до начала марта.) Доля участников с положительным результатом на COVID-19 была очень низкой. Положительные случаи с большей вероятностью были обнаружены у участников, у которых было три или более перекрывающихся симптома низкой степени тяжести, один или несколько перекрывающихся симптомов высокой степени тяжести или хотя бы один типичный симптом COVID-19, например, кашель или насморк. Интересно, что сотрудники, у которых была инфекция COVID-19 до вакцинации, значительно чаще сообщали о серьезных симптомах наложения после приема первой дозы, хотя непонятно, почему.
«В этом документе говорится о важности наличия системы, обеспечивающей руководство для сотрудников, проходящих вакцинацию, по запутанным вопросам: когда приходить на работу, когда проводить тестирование и как лечить более легкие симптомы», - говорит соавтор. Пейдж Викнер, доктор медицины, магистр здравоохранения, работает на факультете аллергии и клинической иммунологии в Бригаме и женской больнице. По словам Викнера, не предлагая вакцинированным сотрудникам основы для принятия этих решений, «вы рискуете потерять много сотрудников в критический момент. Это исследование - захватывающий первый шаг к предоставлению этого руководства, которое будет иметь решающее значение в ближайшие месяцы и годы." А именно: Шеной, Викнер и их коллеги в настоящее время собирают аналогичные данные от сотрудников МГБ, которые получают вакцины от COVID-19.
Шеной - адъюнкт-профессор медицины в Гарвардской медицинской школе, а Викнер - доцент медицины там.