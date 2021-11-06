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05.11
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В начальной школе мальчиков и учителей попросили носить юбки в классе. Зачем?

10:30:5611/5/2021
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Учителя писали родителям: «Мы стремимся распространять информацию о том, что в одежде нет пола и что мы все должны иметь возможность выражать себя по своему усмотрению».

4 ноября в Испании принято «носить юбку в школьный день». Фото: Dailymail.co.uk

Начальная школа попросила мальчиков и девочек в возрасте от трех лет ходить сегодня в юбках, чтобы «продвигать равенство», пишет dailymail.co.uk.

Но просьба школы Castleview Primary в Эдинбурге подверглась критике со стороны некоторых родителей.

Это следует за аналогичным шагом в Испании, где учителя и дети носили юбки, чтобы выразить солидарность с мальчиком, которого выгнали за то, что он носил юбки в прошлом году.

4 ноября в Испании принято «носить юбку в школьный день».

В электронном письме родителям от Castleview говорилось, что они хотят, чтобы детям было «комфортно» участвовать, и что при необходимости брюки и леггинсы можно носить под юбками.

Он даже предложил снабдить некоторых молодых людей юбками, если они не подходят для дома. Учителя тоже могут носить юбки.

Одна мать позвонила Меган с сыном из школы и написала в Твиттере: «Моему сыну пять лет, и он только что получил это из школы! Пусть дети будут детьми».

Другой пользователь Твиттера по имени Никола ответил: «Если мальчик хочет носить юбку в школе, ему следует разрешить, но зачем давить на людей, чтобы они просили своего сына носить юбку или чтобы его считали каким-то фанатиком?»

В школе заявили, что ученики класса P6 - аналог шестого класса в Англии - придумали эту идею после того, как узнали об испанской кампании.

В нем добавлено: «Мы хотим, чтобы наша школа была инклюзивной и поощряла равенство».

Учителя писали родителям: «Мы стремимся распространять информацию о том, что в одежде нет пола и что мы все должны иметь возможность выражать себя по своему усмотрению».

Крис Макговерн из Кампании за настоящее образование сказал, что взрослые «навязывают детям свои заботы», которых следует просто научить относиться к другим так, как они хотели бы, чтобы относились к ним сами.

Городской совет заявил, что ученики не обязаны участвовать, если они не хотят.

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