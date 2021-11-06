Сертификат о вакцинации: лучший способ предотвратить локдаун или угроза гражданским правам?

QR-коды и сертификаты вакцины могут обещать идеальное решение, позволяющее избежать дальнейших ограничений в Великобритании или создать угрозу свободе и праву людей на неприкосновенность частной жизни, утверждают эксперты в дебатах, опубликованных сегодня BMJ .
Эксперты, чьи учреждения провели исследования влияния использования таких инструментов для предотвращения распространения коронавируса, имеют разные мнения о том, являются ли они действенной альтернативой изоляции, пишет Medical Xpress.
В ходе дискуссии авторы проводят различие между «паспортом вакцины», который представляет собой документ или приложение, подтверждающее только статус вакцинации; и "Пропуск COVID'', который представляет собой документ или приложение, свидетельствующие о том, что человек имеет статус COVID с более низким риском на основании данных о вакцинации, недавнего отрицательного бокового кровотока или теста ПЦР, или положительного теста на антитела, показывающего, что у него была инфекция раньше. и иметь некоторый уровень иммунитета.
Исследователи из Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне утверждают, что сертификаты COVID - полезный инструмент, позволяющий людям доказать, что они либо полностью вакцинированы против коронавируса, либо имеют иммунитет от предыдущей инфекции, либо недавно дали отрицательный результат на COVID-19. .
Если людей просят подтвердить свое состояние здоровья перед тем, как войти в многолюдную или закрытую среду, это потенциально может снизить риск распространения COVID.
Кирсти Иннес и Дэниел Слит из Института выделяют пилотную правительственную программу исследования событий, которая вселяет оптимизм в отношении того, что такие инструменты, как пропуск COVID, помогут ограничить передачу на массовых мероприятиях.
На первом этапе этой программы было выявлено только 28 случаев COVID-19 у 7764 участников, которые выполнили все требования к тестированию.
Институт провел анализ на основе модели распространения вируса от июня 2021 года, созданной исследователями Имперского колледжа Лондона для Научно-консультативной группы Великобритании по чрезвычайным ситуациям (SAGE).
Это показало, что если бы правительство решило сделать пропуски COVID обязательными для людей в переполненных помещениях и в условиях массового посещения в Англии после отмены окончательных ограничений 19 июля, это могло бы сократить число случаев заболевания и смертности на целых 30%.
Они признают, что перед широким использованием пропусков COVID необходимы меры предосторожности, такие как обеспечение того, чтобы люди, которые не могут пройти вакцинацию от COVID, не «неоправданно исключены», если проездные станут требующимися по закону, законодательство должно ограничить их использование для управления текущей пандемией COVID. , а также защиту личных данных о здоровье и максимальную конфиденциальность.
Они говорят: «В контексте роста числа случаев или, что еще хуже, нового и более опасного варианта, передача COVID является лучшим механизмом, который у нас есть, чтобы нацелить ограничения и избежать необходимости еще одной жесткой блокировки. В конечном итоге, столкнувшись с новыми пиками, мы либо вынуждаем всех оставаться дома, либо мы требуем, чтобы это делали только те, у кого есть вирус".
Имоджен Паркер, заместитель директора Института Ады Лавлейс в Лондоне и научный сотрудник Центра науки и политики Кембриджского университета, выступает против передачи COVID.
По ее мнению, как и более традиционные меры общественного здравоохранения, такие как ношение масок или социальное дистанцирование, паспорта могут снизить риск, но не могут гарантировать безопасность. Сообщение о вакцинации или статусе тестирования дает некоторую информацию о риске, но не доказывает, что люди свободны или защищены от вируса.
Паркер ссылается на опыт августа этого года на открытом фестивале Boardmasters Festival в Корнуолле, на котором использовались паспорта вакцины с дополнительным тестированием, но он все же стал мероприятием «суперраспространения», в котором было инкубировано почти 5000 случаев.
Собственное исследование Института Ады Лавлейс по этому вопросу не исключило паспортов как действенного инструмента, помогающего перейти от запретов, но призвало к созданию прозрачных научных основ, таких как модели, отражающие их влияние на здоровье населения, по сравнению с другими инструментами и стандартами технического проектирования с четкими, конкретными , и ограниченные цели.
Паркер предупреждает, что, в отличие от масок или дистанцирования, паспорта привносят в общество «серьезные риски», такие как риск из-за разделения и создания барьеров для экономического и социального участия, поскольку некоторые люди могут не захотеть или быть не в состоянии пройти вакцинацию.
Кроме того, нормализация контроля за статусом людей третьей стороной может способствовать созданию дополнительных барьеров для представителей этнических меньшинств, которые уже столкнулись с «чрезмерным надзором», утверждает она, или для людей с незащищенным гражданством.
Также существовал риск создания «устойчивой технологии наблюдения», как она объясняет: «Технологии, оправданные для чрезвычайных ситуаций, имеют привычку нормализоваться».
Цифровые инструменты упрощают обмен данными, что может принести пользу исследованиям в области здравоохранения, но также может позволить передавать личную информацию, например, в полицию или страховые компании, добавляет она.
"Чтобы создать необходимую техническую, операционную, правовую и политическую инфраструктуру, директивным органам следует сделать паузу, чтобы вычислить, являются ли они оправданной мерой здравоохранения или инвестиции в паспорта могут оказаться технологическим отвлечением от наилучшего доступного механизма для мы, чтобы заново открыть общества безопасно и справедливо: глобальная вакцинация », - заключает она.