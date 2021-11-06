Дмитриевская суббота: грешно ли работать 6 ноября в большую родительскую субботу?

В православной России родительские субботы очень почитаемы верующими и проводятся по всем правилам. При этом не все дни памяти умершего были установлены одновременно. Некоторые из них намного старше других. Например, в Дмитриевской поминальной субботе поводом для ее создания послужила печально известная Куликовская битва. После этого кровопролитного боя, князь Дмитрий Донской попросил церкви помянуть погибших солдат. Затем был установлен ежегодный поминальный день, приуроченный ко дню памяти преподобного Дмитрия Солунского. Поэтом дата праздника каждый год меняется. Родительская суббота всегда приходится на крайнюю субботу перед этим праздником.
Сначала в этот день чествовали только воинов, погибших в том бою. Но со временем память об умерших защитниках отечества начала подтачиваться, в результате стали вспоминать всех усопших православных.
В поминальный день в храмах совершаются специальные службы – панихида или парастас. При этом первая служба начинается в пятницу, где вечером приходят верующие и заранее пишут записки с именами умерших. Однако в храме не подают записку с именами самоубийц, поскольку запрещено – поминовение таких усопших в церкви не совершается.
Верующие приходят с пожертвованиями, принося в храм разные продукты, кагор, фрукты или овощи.
Можно в этот день работать или нет, в церковных правилах не прописано. При этом, люди после посещения храма, традиционно в поминальную субботу посещают кладбище. Где обязательно убираются, оставляют цветы и вспоминают усопшего родственника.