Быстрый способ помочь людям с суицидальными мыслями нашли учёные: это лекарство за сутки выводит их такого состояния

По данным исследования Колумбийского университета, кетамин, препарат, используемый для лечения расстройств настроения и тяжелой депрессии, улучшил мышление и рассуждение тех, кто выразил мысли о самоубийстве в течение 24 часов.
Исследование, опубликованное сегодня в Журнале клинической психиатрии , показало, что одна доза кетамина не только уменьшала тяжесть депрессии у людей с суицидными идеями, многие из которых не реагировали на другие антидепрессанты, но также заставляла их чувствовать себя в большей безопасности и с меньшей вероятностью. причинить себе вред, потому что это быстро уменьшило их суицидальные мысли.
«Мы обнаружили, что суицидальные мысли связаны не только с тяжестью депрессии», - сказал Дж. Джон Манн, доктор медицины, старший автор и профессор трансляционной нейробиологии (психиатрии и радиологии) Пола Янссена Колумбийского университета. «Есть и другие причины, в том числе когнитивные улучшения, которые связаны со снижением суицидальных мыслей и, таким образом, делают тех, кто склонен к суициду, в большей безопасности», пишет Medical Xpress.
Когда они начали пятилетние испытания, исследователи из Колумбии знали, что анестезирующий кетамин в гораздо более низких дозах, не оказывающих анестезирующего действия, быстро уменьшал депрессивные симптомы и суицидальные мысли у некоторых пациентов. Но они хотели лучше понять механизмы, лежащие в основе этого эффекта, и решили изучить влияние препарата на нейрокогнитивные функции.
Исследование показало, что улучшение когнитивных функций появилось быстро.
Исследователи наблюдали за 78 участниками, страдающими серьезным депрессивным расстройством и клинически значимыми суицидными идеями, и обнаружили, что стандартная доза кетамина, вводимая внутривенно, вызвала быстрое улучшение суицидных мыслей у некоторых людей, и частично это улучшение коррелировало с улучшением в решении проблем и мыслить более ясно. Это улучшение нейропознания - и суицидальных мыслей - происходило даже тогда, когда у некоторых из этих людей не наблюдалось сопоставимого улучшения депрессивных симптомов.
«Наше исследование помогло нам лучше понять, как кетамин работает в мозге и как быстро он может улучшить искаженное мышление», - сказал Рави. Н. Шах, доктор медицины, главный специалист по инновациям, Колумбийская психиатрия. «Способность мыслить более ясно может заставить кого-то чувствовать себя менее склонным к суициду».
В исследовании сравнивали эффекты кетамина, вводимого внутривенно, - еще не одобренного FDA, но не по назначению в лечебных центрах по всей стране - с мидазоламом, седативным средством, назначаемым при тревоге и депрессии. Было обнаружено, что у тех, кому давали кетамин, более заметные когнитивные улучшения в мышлении и рассуждениях.
Суицидальное мышление уменьшилось на шесть недель после одного приема кетамина.
Участники исследования, которые положительно отреагировали на лечение кетамином, продолжали чувствовать себя хорошо в течение шести недель после того, как им дали начальную инфузию в сочетании с другими антидепрессантами, которые были адаптированы к потребностям каждого конкретного пациента.
Самоубийство является третьей по значимости причиной смерти среди людей в возрасте от 10 до 34 лет и 10-й по значимости причиной смерти в Соединенных Штатах. Доктор Манн сказал, что, поскольку 90 процентов тех, кто умирает в результате самоубийства в США, страдают психическим заболеванием, и 60 процентов этих людей страдают серьезным депрессивным эпизодом перед попыткой самоубийства, было бы большим преимуществом, если бы кетамин можно было использовать для уменьшения суицидальных настроений. риск.
Одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для медицинского применения в 1970 году, кетамин впервые был использован в качестве анестетика для лечения раненых солдат во время войны во Вьетнаме, но вскоре он стал печально известным как наркотик для вечеринок, получивший название Special K, который незаконно использовался в клубах из-за его галлюциногенные и диссоциативные эффекты.
Но исследования потенциала препарата в качестве средства лечения депрессии и противоядия от суицидальных мыслей продолжались, и в 2019 году FDA одобрило интраназальный спрей эскетамин, полученный из кетамина, для использования вместе с пероральным депрессантом у взрослых с устойчивой к лечению депрессией.
По словам исследователей, кетамин явно меняет функционирование важных систем нейромедиаторов во многих ключевых областях мозга, и дальнейшее изучение кетамина и других подобных ему препаратов может привести к новым методам лечения психического здоровья. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, почему некоторые люди реагируют на кетамин, который изменяет высвобождение глутамата, который регулирует большую часть нервной системы и помогает мозгу перестраиваться, создавая новые связи и пути, а другие пациенты этого не делают.
Поскольку нейропсихологические риски длительного повторного лечения кетамином неизвестны, исследователи заявили, что необходимы дальнейшие исследования. По словам Манн, также важна разработка быстродействующих антидепрессантов, таких как кетамин, без побочных эффектов, связанных с «отключением» или выходом из тела, которые можно было бы принимать в форме таблеток дома, а не в клинических условиях.