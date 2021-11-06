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Новое открытие рассказало, что влияет на поведение мальчиков и девочек в раннем детстве

8:00:4911/5/2021,Тимоти Дин, Медицинская школа Гейзеля в Дартмуте
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Сосредоточение внимания на младенчестве также позволило исследователям изучить критическое окно времени.

Во многих предыдущих исследованиях изучались участники, у которых уже проявляются симптомы депрессии или тревоги. Фото: Pixabay

Новое исследование под руководством Дартмута, опубликованное в журнале Pediatric Research, обнаружило прямую и специфичную для пола связь между составом микробиома младенца и поведенческим здоровьем в раннем детстве.

Предыдущие исследования установили связь между микробиомом кишечника - общими сообществами микробов, которые колонизируют кишечный тракт и играют важную роль в развитии иммунной системы и состоянии здоровья, - и поведением, таким как депрессия, тревожность и синдром дефицита внимания и гиперактивности. Но до сих пор практически не было данных о людях, на основе которых можно было бы охарактеризовать роль микробиома в младенчестве в отношении этих результатов у детей и то, как они могут различаться у мальчиков и девочек, пишет Medical Xpress.

«Во многих предыдущих исследованиях изучались участники, у которых уже проявляются симптомы депрессии или тревоги», - объясняет Ханна Лауэ, доктор медицинских наук, научный сотрудник Дартмутской школы медицины Гейзеля и первый автор исследования. «Мы хотели посмотреть очень рано, до того, как это поведение будет выражено, чтобы увидеть, можем ли мы установить, влияет ли микробиом на нейроповедение или все наоборот».

Сосредоточение внимания на младенчестве также позволило исследователям изучить критическое окно времени, говорит Лауэ, когда микробиом и мозг переживают наиболее быстрые периоды развития и когда мозг может быть особенно восприимчив к изменениям в микробиоме.

Чтобы определить, связаны ли различия в микробиоме младенца с нейроповедением и различается ли это поведение у мальчиков и девочек, исследовательская группа использовала когортное исследование новорожденных в Нью-Гэмпшире, которое было создано в 2009 году для изучения роли факторов окружающей среды на беременность и новорожденных. результаты. Благодаря инициативам под руководством доктора Дартмута. Когорта Джульетт Мадан и Маргарет Карагас включает долгосрочное наблюдение за развивающимся микробиомом, начиная с рождения, чтобы понять его влияние на здоровье и благополучие детей.

Для исследования исследователи проанализировали образцы стула (собранные воспитателями) у 260 младенцев в разные моменты времени - шесть недель, один год и два года. Это позволило им охарактеризовать виды микробов, присутствующих в кишечнике каждого участника, и их функции. Затем они использовали Систему оценки поведения для детей, инструмент, который измеряет широкий спектр клинических и адаптивных форм поведения у детей и молодых людей, чтобы оценить их поведенческое развитие.

Исследование команда смогла установить, что микробиом изменения происходят до поведенческих изменений. Они также обнаружили, что микробиомы младенцев и детей раннего возраста были связаны с нейроповеденческими структурами, такими как тревожность, депрессия, гиперактивность и социальное поведение, в зависимости от времени и пола.

«Например, мы обнаружили, что большее разнообразие кишечника было лучше для мальчиков, а это означает, что оно было связано с меньшим количеством форм поведения, таких как тревога и депрессия, но не среди девочек», - говорит Лауэ. «Мы увидели различия в социальном поведении с микробиомами, измеренными на более поздних стадиях, где были доказательства того, что разнообразие, опять же, может быть полезным для мальчиков, но не для девочек. И мы обнаружили различия в определенных видах бактерий и основных функциях, которые они выполняют, например, синтез витамина B - которые также были связаны с этими результатами».

Хотя их результаты не позволяют идентифицировать виды микробов, которые можно немедленно использовать для предотвращения развития у детей нейроповедения, такого как тревога или депрессия, «мы думаем, что результаты действительно послужат информацией для будущих исследований, которые могут более глубоко изучить некоторые из наших конкретных результатов. и уточнить, могут ли они быть разработаны как пробиотики или другие виды вмешательства, такие как поощрение грудного вскармливания», - говорит Лауэ.

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