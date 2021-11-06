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Как правильно поминать усопших дома, если нет возможности пойти в церковь и на кладбище в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года

2:00:2811/6/2021,София Мальцева
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Родительскую субботу принято встречать в чистом доме.

Дома в родительский день устраивают поминальный ужин. Фото: Pixabay.com

Дмитриевская родительская суббота имеет под собой очень необычную историю. Она была основана князем Дмитрием Донским. Конечно, это произошло не по приказу правителя, а развитие праздника происходило постепенно. Но основным событием, повлиявшим на ее возникновение, стала Куликовская битва. В 1380 году наши войска разгромили армию Мамая. С благодарственными молитвами за победу Дмитрий Донской направился в Троице-Сергиеву лавру, где ранее получил благословение на эту битву от основателя и настоятеля монастыря преподобного Сергия Радонежского. Вместе со службой благодарения в память об убитых товарищах была совершена заупокойная служба, которая традиционно повторялась ежегодно. Не случайно Дмитриевская суббота приобрела такой размах - тысячи солдат погибли на поле боя с российской стороны, что является огромной потерей по сравнению с уровнем населения того периода. Многие семьи потеряли близких - отцов, мужей, братьев. Поэтому радость победы в этой битве слилась в России с горечью утраты.

С тех пор православные христиане поминают своих близких и родных в храмах, где пишут поминальные записки с именами усопших. Кто-то посещает кладбище, где убираются и читают молитвы для усопших, а также люди остаются дома, устраивая поминальный обед и молясь за усопшего.

Стоит отметить, что  родительскую субботу принято встречать в чистом доме. Это значит, что нужно есть помыть полы, постирать, заштопать и т. п. стоит накануне. В то же время мелкая домашняя работа, например, убрать со стола, помыть посуду – не запрещается.

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традицииродительская субботапоминальный день
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