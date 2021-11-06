Можно ли кормить ребенка грудью тем мамам, которые переболели коронавирусом?

Небольшое исследование указывает на то, что мамы, у которых при родах был COVID-19, могут помочь стимулировать растущий иммунитет их ребенка против вируса путем грудного вскармливания.
Хорошо известно, что грудное молоко содержит определенные материнские антитела, которые могут помочь защитить младенцев от инфекций по мере развития их собственной иммунной системы.
Исследования показывают, что это верно и в отношении SARS-CoV-2: грудное молоко от мам, которые болели COVID-19 или были вакцинированы против него, содержит антитела против вируса.
Антитела, передаваемые от матери к ребенку - как в утробе матери, так и при грудном вскармливании, - обеспечивают так называемую «пассивную» иммунную защиту, когда материнские антитела стоят на страже, пока иммунная система ребенка развивается, пишет Medical Xpress.
Новое исследование предполагает, что грудное вскармливание после COVID-19 также может помочь стимулировать более «активный» иммунный ответ у младенцев: было обнаружено, что к возрасту 2 месяцев слюна грудных младенцев содержала определенные антитела, направленные на SARS-CoV-2.
«Мы впервые показали, что мать также может запускать активный иммунный ответ новорожденного за счет передачи иммунных комплексов антиген-антитело», - сказала старший научный сотрудник д-р Рита Карсетти из детской больницы Бамбино Джезу в Риме, Италия.
Эти «комплексы», объяснила она, являются материнскими антителами со связанным с ними спайковым белком.
Полученные данные не показывают, обеспечивают ли эти антитела в слюне дополнительную защиту младенцев от заболевания, если они столкнутся с SARS-CoV-2.
«Возможно, они могут помочь защититься от вируса, попавшего в глаза или нос ребенка», - сказала д-р Тина Тан. Она является профессором педиатрии Северо-Западного университета в Чикаго и представителем Общества инфекционных болезней Америки.
Но, по словам Тан, лучший способ передать защитные антитела младенцам - это сделать вакцинацию во время беременности: эти антитела проникают через плаценту и попадают в кровь плода.
В этом исследовании у большинства младенцев в крови не было антител к SARS-CoV-2.
В начале пандемии никто не знал, могут ли матери с COVID-19 передать вирус своим детям через грудное молоко. Последующие исследования показали, что это не так, и в руководствах содержится призыв к матерям, у которых есть COVID-19, продолжать кормить грудью (или начать, если они только что родили), хотя и с такими мерами предосторожности, как ношение маски.
Текущее исследование - опубликовано в Интернете 3 ноября в JAMA Network Open.—Включены 22 новорожденных, рожденных от матерей, у которых при родах был обнаружен SARS-CoV-2. Только один ребенок сразу после рождения дал положительный результат на инфекцию; еще один позже дал положительный результат.
Команда Карсетти обнаружила, что в возрасте 2 месяцев у младенцев, которых кормили грудью, в слюне обнаруживались антитела против белка-шипа. Это не относилось к младенцам, которых кормили исключительно смесью.
Когда исследователи протестировали образцы грудного молока мам, они обнаружили, что все они содержат эти ключевые комплексы - антитела со связанным с ними белком-шипом. Уровни были особенно высокими через два дня после родов; они снизились к двухмесячной отметке.
Исследование важно, потому что это первая демонстрация того, что грудное вскармливание может «активно стимулировать» иммунную систему младенца к выработке антител против SARS-CoV-2 в слюне, сказала доктор Лори Фельдман-Винтер.
Фельдман-Винтер, профессор педиатрии в Медицинской школе Купера Университета Роуэн в Камдене, штат Нью-Джерси, возглавляет секцию грудного вскармливания Американской академии педиатрии.
«Грудное молоко, как известно, участвует в программировании иммунной системы младенца в течение первых нескольких дней жизни», - сказала она. «Таким образом, материнское молоко после заражения COVID активировало иммунную систему их младенцев, вырабатывая COVID-специфические слюнные антитела, тогда как грудное вскармливание грудных детей не вызывало такой реакции».
Карсетти сказал, что исследования продолжаются, как для подтверждения текущих результатов, так и для того, чтобы увидеть, проявляют ли младенцы, рожденные от вакцинированных мам, признаки того, что их иммунная система активно стимулируется против вируса.
Как и Тан, она указала, что при вакцинации беременных женщин их антитела проходят через плаценту.