Поминальная молитва исходит из глубины сердца: всем читать в светлый день памяти умерших – Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 год

6 ноября в православной церкви отмечается Дмитриевская родительская суббота. Этот день специально отведен для поминовения в виде молитвы усопших родственников. Этот день, как правило, привязан к празднику Дмитрия Солунского, поскольку выпадает всегда на последнюю субботу перед эти праздником.
Как правило, родительских суббот в году семь, плюс один день 9 мая, который не привязан ни к субботе, ни к какой другой части недели.
Говоря о том, что в Дмитриевскую родительскую субботу кроме посещения церкви, следует обратить внимание на личное поминовение усопшего. Главное, это касается ближних умерших родственников. Собственно, именно поэтому поминальные субботы называют родительскими - в них в обязательно молятся за упокой усопших родителей и других родных людей. Для этого, чтобы помочь прихожанам, существуют специальный обряд заупокойной молитвы.
Считается, что молитва – самое главное поминовение усопшего человека. Молитва может совершаться как дома, так и на кладбище у могилы покойного. Но священнослужители говорят о том, что поминовение в церкви является наиболее полезным.
Таким образом, прежде чем пойти на кладбище, необходимо посетить церковь. Прийти нужно к началу служения и оставить заупокойную записку и именами усопших родственников для поминовения на алтаре. Записку нужно начать со слов: «за упокой», а имена писать понятным почерком.