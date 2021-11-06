Как определить у себя долгосрочные симптомы коронавируса? На что это похоже?

Для Анны Чамли симптомы дальнего заражения COVID-19 начались с сыпи. Тот, который появлялся и появлялся случайным образом, покрывая ее спину, лицо и шею зудящими красными шишками. Затем начались постоянные боли в спине, боли в груди и учащенное сердцебиение.
Чамли, которая заразилась COVID летом 2020 года, сказала, что иногда ей кажется, что она не может дышать.
«Я искренне чувствовал, что умираю, но не знал от чего», - сказал студент юридического факультета Университета Эмори в Атланте. «Это было похоже на самую странную вещь. И, к сожалению, проблема заключалась в том, что когда ты так себя чувствуешь, жизнь вокруг тебя не замедляется. Мне все еще нужно было сдавать экзамены, мне все еще нужно было посещать занятия по зумированию», пишет Medical Xpress.
Она игнорировала симптомы, пока однажды во время вождения в груди 22-летней девушки не начало сокращаться. Она была сбита с толку.
«Я понятия не имею, почему это происходит», - подумала она тогда. «Я не бегаю, я не в стрессе».
Чамли позвонила своей маме, семейной практикующей медсестре, которая сказала ей, что пора идти к врачу.
Примерно в то же время бывший массажист из Сакраменто вновь открыл свой ранее закрытый бизнес. Он также был болен вирусом, который, как он теперь считает, был COVID-19, хотя его диагноз так и не был диагностирован.
К июлю 2020 года он в основном излечился от инфекции. Но 34-летний мужчина, пожелавший остаться неназванным, чтобы защитить свою медицинскую информацию и деловую репутацию, сказал, что потеря памяти и туман в мозгу преследовали его все лето.
Он сказал, что делает ошибки в расписании и дважды заказывает клиентов.
«В конце концов, мне стало ясно, что частота и тип ошибок, которые я совершаю, могут поставить под угрозу моих клиентов, их здоровье и их тела», - сказал он. «Я начал убеждаться, что мне нужно просто уйти на пенсию и перестать работать, потому что мой мозг уже не тот».
Он снова закрыл свою практику и заразился COVID во второй раз осенью 2020 года. В итоге у него случился второй приступ симптомов длительного действия, но на этот раз он сказал, что они были хуже.
В этом году в округе Санта-Барбара, штат Калифорния, 31-летний Джошуа Парра будет вынужден проснуться посреди ночи.
Он сказал, что чувствовал жжение в ступнях и ногах, как будто иголки кололи его ногу. Затем он начал чувствовать боль в суставах пальцев ног.
Хотя Парра находится в первые месяцы после заражения, у него наблюдаются типичные симптомы, связанные с длительным переездом. Однако врачи не связывают это напрямую с инфекцией, сказал он The Bee.
Парра, который не получил вакцину, заразился COVID-19 в начале сентября в местном общественном колледже, где он изучал промышленную инженерию. К октябрю появились новые симптомы.
Через несколько дней после того, как он заметил невропатию в ногах, он начал замечать большое количество волос в своей раковине.
«В течение недели я стал замечать, как много моих волос выпадают и истончаются до такой степени, что видна моя кожа головы», - написал Парра, предпочитая отвечать на вопросы по электронной почте, потому что, по его словам, COVID-19 повлиял на его голос. и речь. «Я побрила голову, чтобы не видеть ежедневного выпадения волос».
По его словам, Парра, который когда-то участвовал в спартанских гонках, поднялся на гору Уитни, путешествовал по горам Сьерра и бороздил Тихий океан, теперь у него были судороги, сильная усталость, хронические головные боли, проблемы с сердцем и пищеварением.
«Я беспокоюсь, что, когда я засну, я проснусь с новым изнурительным состоянием, которое снизит качество моей жизни», - написал он. "Когда это закончится?"
КАКОВ РИСК ЗАРАБОТАТЬ COVID НА ДЛИТЕЛЬНО ПЕРЕДАЧУ?
Заболевание COVID, также известное как длительный COVID, - не редкость.
Исследование , проведенное некоммерческим медицинским журналом PLOS Medicine , показало, что «более чем у 1 из 3 пациентов была одна или несколько особенностей длительного COVID, зарегистрированных в период от 3 до 6 месяцев после постановки диагноза COVID-19».
Однако недавние исследования расходятся во мнениях относительно того, кто более восприимчив к затяжным симптомам.
PLOS Medicine обнаружила, что риск длительного COVID был выше у людей с тяжелыми инфекциями и немного выше у женщин и молодых людей.
Исследование, проведенное в сентябре Центром по контролю и профилактике заболеваний в Лонг-Бич, показало, что люди 40 лет и старше, женщины, чернокожие и лица с известными ранее существовавшими заболеваниями «сообщали о более высоких количествах» длительных COVID.
CDC отмечает: «По мере увеличения числа выздоровевших пациентов с COVID-19, для понимания и лечения этого состояния потребуется мониторинг распространенности постострых последствий среди более крупных когорт в различных популяциях».
Постострые последствия относятся к длительному COVID. Проще говоря, мы еще не все знаем.
По словам доктора Кристиана Сандрока из Медицинской школы Дэвиса Калифорнийского университета, не существует определенной возрастной или гендерной группы, которая с большей вероятностью столкнется с долговременным COVID.
Однако Сандрок, который работает с пациентами с острым COVID и долгосрочными симптомами в UC Davis Health, сказал, что длительный COVID может повлиять на уже существующие психические расстройства.
«Если у вас либо было сильное беспокойство, либо депрессия, либо перенесенное посттравматическое стрессовое расстройство, мы видим, что это факторы риска», - сказал он.
Он добавил, что особенно у пациентов, у которых после COVID усилилось беспокойство, депрессия и мозговой туман.
Доктор Хай В. Тран, врач семейной медицины из Фремонта и председатель семейной медицины в Kaiser Permanente, Северная Калифорния, добавил, что COVID также может ухудшить такие состояния, как астма и эмфизема.
Каковы симптомы коронавируса на дальних дистанциях?
Долгосрочные симптомы коронавируса могут варьироваться от одышки и усталости до изменения запаха, нарушений сна и очень холодных рук и ног.
«Мы еще многому учимся», - сказал Тран о распространении COVID на дальние расстояния. «Это относительно новое состояние».
Сандрок сказал, что мозговой туман, который относится к трудностям с мышлением и концентрацией, является наиболее распространенным признаком длительной работы.
Для Чамли из-за тумана в мозгу было трудно понять простые концепции как в академической, так и в социальной среде. Она не могла сосредоточиться на том, что читала, или вспомнить сюжет телешоу, которое она только что смотрела.
Бывший массажист сравнил свой мозговой туман с употреблением конопли, а затем попыткой решить математические задачи.
«Как только вы думаете об одном и пытаетесь думать о следующем, предыдущее исчезает», - сказал он. «А потом после этого вы пытаетесь думать о следующем, и вы забываете все, о чем вы только что думали, и вы просто остаетесь на пустом месте».
Среди своих пациентов Сандрок также наблюдал потерю волос и зубов. Другие симптомы, которые он упомянул, включали невропатию, вялость, боль в груди, снижение энергии и пониженную толерантность к физическим нагрузкам.
Массажист сказал, что он испытает истощение от простых задач, таких как подметание пола или стрижка газона, до такой степени, что он будет прикован к постели в течение недели. И Парра сказал, что он может ходить только шесть минут, пока его тело не откажется и он не сможет дышать.
Для тысяч людей, страдающих остаточными явлениями COVID, другие симптомы могут вызывать недоумение. Они могут включать, среди прочего, судороги, потерю памяти, беспокойство и депрессию. Симптомы все еще изучаются.
Что происходит, когда вы обращаетесь за помощью?
По словам Сандрок, нет ни одного теста, который врачи могли бы провести, чтобы выяснить, есть ли у кого-то длительный период COVID. Точно так же, по словам Тран, нет ни одного лекарства, которое облегчило бы все его симптомы.
Вместо этого врачи изучат конкретный симптом и проведут соответствующие тесты.
Поэтому, если у вас одышка или боль в груди, врач назначит компьютерную томографию и поищет сгустки, сказал Сандрок. Если у вас ограничение сердца, вам могут сделать МРТ сердца или эхокардиограмму. Если вы придете с потерей обоняния или мозговым туманом, вам предложат пройти нейропсихологические тесты.
В клинике UC Davis Post-COVID-19 Сэндрок сказал, что первое, что сделают врачи, - это попытаться выяснить, каков был опыт заражения COVID у пациента, поскольку он определяет варианты лечения.
Он объяснил, что у некоторых людей, которые заболели COVID и госпитализированы, может быть «синдром после реанимации», который включает симптомы, похожие на длительный COVID, такие как дисфункция мозга и проблемы с психическим здоровьем.
Однако, если вы все еще испытываете затяжные симптомы к второму или третьему месяцу после острой инфекции, то это, скорее всего, долгосрочная ситуация, сказал Сандрок.
Пытаясь найти ответы и лекарства для своих долговременных симптомов, Чамли, Парра и массажист обратились за медицинской помощью.
Визиты к врачу включали в себя анализы, анализ крови и рентген. Но никто из них не получил четкого диагноза проблем со здоровьем.
Взяв дело в свои руки, они провели собственное исследование лекарств, пищевых добавок и лечебных трав.
«Я перепробовал все в Америке, - сказал Чамли, - включая, угадайте, ивермектин, и это не сработало».
FDA категорически предостерегает от использования ивермектина, препарата, применяемого для лечения паразитарных червей. Он не был одобрен в качестве метода лечения или профилактики COVID-19, и использование неутвержденных препаратов может быть очень опасным.
На Facebook и Reddit есть онлайн-группы, в которых тысячи участников делятся своим опытом, поддерживают других дальнобойщиков и делятся своими исследованиями и путями к выздоровлению.
Тран посоветовал людям сначала встретиться со своим врачом, прежде чем что-либо делать.
«Я настоятельно рекомендую им поговорить со своими врачами, потому что в Интернете и в группах есть масса вещей», - сказал он. «Но я думаю, что все это следует делать после консультации с вашим врачом».
Свет в конце туннеля
Путь к выздоровлению от симптомов после COVID-19 долог и может быть непростым, поскольку исследования продолжаются.
«Я думаю, есть надежда, что подавляющему большинству пациентов станет лучше», - сказал Тран.
Хотя пациенты могут не сразу излечиться от своего длительного COVID, Сандрок сказал, что видел людей, которым стало лучше.
«Когда они поправляются, это очень часто происходит медленно», - сказал он.
Он добавил: «Так что я думаю, что это своего рода ключ - они поправляются».
Симптомы Чамли проявились в течение девяти месяцев, но с тех пор исчезли. Время от времени у нее будут возникать приступы тошноты, бессонницы, боли в спине, язвы во рту и сжатия груди примерно несколько раз в месяц. Но это бывает по-разному и непоследовательно, сказала она.
Массажист заметил, что его симптомы, связанные с длительным переездом, начали немного улучшаться в сентябре этого года после того, как он вернулся домой после недавней эвакуации при пожаре в районе Сакраменто.
«У меня только очень, очень легкое обострение», - сказал он. «И как только мы смогли вернуться домой, я смог отдохнуть всего несколько дней и не заболеть супер, супер».
Его мозговой туман также улучшился, что позволяет ему наслаждаться своим хобби - программированием для программного обеспечения и игр.
Парра, который сейчас является волонтером в группе по уходу за COVID, чтобы помочь распространить информацию о затянувшемся COVID, сказал, что он заметил небольшие улучшения, такие как менее частые головные боли, и теперь его масса тела стабилизировалась. Но его проблемы с речью и моторикой ухудшились за последнюю неделю, сказал он в своем Instagram.