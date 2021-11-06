Массовое распространение коронавируса среди оленей обнаружили ученые в Айове

Открытие того, что до 80% белохвостых оленей в Айове могут быть инфицированы COVID-19, обеспокоило ученых, что животные могут стать резервуаром для разновидностей, которые могут вернуться, чтобы преследовать людей.
В новом исследовании были собраны образцы лимфатических узлов у сотен мертвых оленей по всему штату с апреля 2020 года по январь 2021 года. Исследователи полагают, что, вероятно, вирус быстро распространяется среди оленей, сообщает Medical Xpress.
Нет никаких доказательств передачи инфекции от оленей к человеку, но авторы Университета штата Пенсильвания и представители службы охраны дикой природы Айовы предупреждают охотников на оленей и других лиц, контактирующих с оленями, о необходимости принимать меры предосторожности.
Ветеринарные микробиологи, возглавлявшие исследование, которое еще не было опубликовано в рецензируемом журнале, заявили, что они были шокированы, обнаружив такое широкое распространение инфекции у оленей.
«Это эффективно проявлялось во всех частях штата», - сказал Times исследователь Суреш Кучипуди . «Мы были ошеломлены».
«Нет оснований полагать, что то же самое не происходит в других штатах, где есть олени», - сказал исследователь Вивек Капур.
Эксперты предупредили, что если вирус получит широкое распространение среди оленей и других диких животных, есть шанс, что он в конечном итоге превратится в новый вариант, который может быть передан людям и устойчив к существующим вакцинам.
«Если олени могут передавать вирус людям, это меняет правила игры», - сказал Times Тони Голдберг, ветеринар из Университета Висконсин-Мэдисон, изучающий эволюцию инфекционных заболеваний при их перемещении между животными и людьми .
«Когда дикие животные становятся резервуаром после передачи вируса от людей, очень редко и несчастливо, как будто нам нужно больше невезения» , - добавил Голдберг, который не участвовал в исследовании.
Более ранние исследования показали, что ряд других животных восприимчив к инфекции SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. К ним относятся хорьки и приматы, которые были намеренно заражены в лабораторных экспериментах, животные в зоопарках, которые заразились вирусом от своих дрессировщиков, и содержащиеся в неволе норки , которые заболели после контакта с патогеном со стороны сельскохозяйственных рабочих.
В случае с норками, Дания уничтожила всю свою популяцию из 17 миллионов выращенных норок после того, как ученые обнаружили, что они могут передать вирус обратно людям. Вирус также приобрел мутации после заражения норки, но официальные лица заявили, что это не вызывает беспокойства.