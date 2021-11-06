Приметы на Дмитриевскую родительскую субботу на кладбище: как понять, что усопшие вас видят и слышат 6 ноября 2021 года

Дмитриевская родительская суббота – древний поминальный день, который отмечается поминальными службами и посещением кладбища, а также поминальной трапезой. По народной традиции в этом дне также сохранились обычаи древних славян, еще дохристианского периода. Их связывали с культом предков. Поэтому, кроме христианских заупокойных молитв, в ночь субботы в бане готовили чистую воду и веники для умерших. Также, специально готовили обед, который ставили на всю ночь, чтобы предки могли им угоститься. Блюда для усопших также приносили на кладбище. В целом, само празднование этого события ярко отображает слияние языческих и церковных обычаев: культа предков и православного дня памяти усопших.
Поминовение усопших и особые литургии проходят в этот день повсеместно и в храмах. В этот день принято молиться об усопших родных и близких людей.
В пятницу перед 6 ноября, или в субботу утром в церкви заказывают парастас – специальную панихиду по усопшим. В храмах на родительскую субботу оставляют любые продукты, кроме спиртного и мяса, многие жертвуют деньги на храм.
Народные приметы 6 ноября:
Считается, что в родительский день покойники встречают своих родных прямо у ворот кладбища. От чего нужно трижды перекреститься сразу на входе. Так же делают и на выходе лицом к кладбищу в знак уважения к умершим;
Уходя с кладбища, нужно мысленно обратиться к усопшим со словами: "Вам Царства Божьего, а нам-к вам не спешить;
После посещения кладбища всегда умывайте лицо и руки святой водой.