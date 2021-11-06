Погода в Бердске 6 ноября 2021: теплые выходные подарить погода бердчанам

Суббота, 6 ноября, в Бердске будет сравнительно теплой. В этот день ожидается умеренная погода – весь день -4 градуса. При этом ощущаться такая температура будет как -10 градусов. Ветер подует юго-западный 5,3 м/с. При относительной влажности воздуха 80%. Атмосферное давление поднимется до 765 мм ртутного столба.
6 ноября отмечается день иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость». На ней изображена Богоматерь, которая находится в окружении горюющих людей и ангелов, делает добрые поступки. В 1688 году икона впервые проявила себя как чудотворная, когда находилась в Москве на территории Преображенской церкви. Нужно сказать, что к тому времени образ иконы был очень старым и его даже попытались немного укрепить ветвями кипариса. Чудо, совершенное иконой, заключалось в том, что она подарила исцеление родной сестры Патриарха Московского Иова. Согласно преданию, Евфимия, молясь Богородице, услышала голос, который приказал ей отправиться в храм Преображения и посетить икону. После этого женщина вылечилась. После этого образ являл множество других, не менее необычных исцелений.
Приметы:
По приметам, если 6 ноября за человеком следует белая собака, то его ждет удача и семейное счастье.
Вороны летят стаей - к снегопаду.
Воробьи в грязи купаются - к ливню.
Сороки трещат - снег натрещат.
Огонь свечной трещит - к похолоданию. Мечет свеча искры и не хочет зажигаться - примета к потеплению.
6 ноября дым идет из трубы кольцами - в этом доме скоро приложение будет.