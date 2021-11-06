Шансы на успех ЭКО теперь можно рассчитать с двумя новыми калькуляторами: открытие ученых

Инструменты, разработанные Абердинским университетом, которые помогают парам прогнозировать шансы на зачатие ребенка после лечения ЭКО, теперь запущены в США.
Два калькулятора - один, который рассчитывает шансы родить ребенка в течение одного или нескольких полных циклов лечения ЭКО с момента до начала лечения, и другой, который оценивает шансы с момента первого переноса свежего эмбриона, помогли тысячам жителей Великобритании. пары в управлении своими ожиданиями успеха лечения.
Теперь исследователи обратили свое внимание на Соединенные Штаты, где около двух процентов всех рожденных младенцев зачаты с помощью ЭКО, пишет Medical Xpress.
Используя данные о фертильности, собранные Обществом вспомогательных репродуктивных технологий (SART), которое включает более 90 процентов заявленных циклов лечения ЭКО в Соединенных Штатах, исследователи Абердина смогли создать калькуляторы, специально предназначенные для населения страны.
Д-р Дэвид МакЛернон из Института прикладных медицинских наук Университета проводит статистический анализ. Он сказал: «Наши бесплатные калькуляторы помогают формировать ожидания пар, позволяя им более эффективно планировать лечение и готовиться эмоционально и финансово. Британские модели используют от 3000 до 5000 пар каждый месяц, помогая понять, насколько успешным может быть их лечение. Быть. Наши предыдущие калькуляторы прогнозов ЭКО предназначались в первую очередь для пар из Великобритании, начинающих лечение. Вместе с Обществом вспомогательных репродуктивных технологий мы разработали новые калькуляторы, специально предназначенные для пар и практик лечения в США ».
Калькуляторы учитывают конкретные характеристики пар и информацию о лечении, чтобы предсказать совокупные шансы до трех циклов ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) или ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов).
Исследовательская группа разработала два отдельных калькулятора - калькулятор перед лечением, который может предсказать вероятность живорождения до начала лечения ЭКО, и калькулятор после лечения, чтобы пересмотреть прогнозируемую вероятность рождения ребенка перед началом второго полного цикла ЭКО. Второй калькулятор использует обновленную информацию, полученную с момента первого полного цикла, и призван помочь тем, кто ранее испытывал разочарование, лучше понять свои шансы на успех в будущем.
Доктор Маклернон добавил: «Калькулятор после лечения является особенно новым, поскольку он пересматривает прогнозы для пар, приступающих ко второму раунду ЭКО, чей первый раунд не был успешным. Это очень трудные решения, которые создают огромную эмоциональную и финансовую нагрузку на пары, и наши калькуляторы предлагают простой способ для них лучше понять свои индивидуальные шансы на успешное лечение. Например, до лечения 30-летняя женщина с необъяснимым бесплодием, ИМТ 25 и никогда не рожала ребенка, имела 63% вероятность рождения ребенка от первого полного цикла ЭКО и 89% вероятность за три полных цикла.
«Если, однако, этот раунд лечения не привел к рождению ребенка и женщина планирует начать второй полный цикл ЭКО, то она может использовать калькулятор после лечения. Этот калькулятор также требует количества яйцеклеток, собранных в ее первом цикле. для обоснования прогноза: если у той же женщины было собрано шесть яйцеклеток, то ее шанс родить ребенка во втором полном цикле теперь составляет 41 процент.
"Хотя ничто не может быть гарантировано, наши калькуляторы помогают парам лучше понять диапазон выбора, с которым они сталкиваются, и влияние, которое эти факторы оказывают на показатели успешности ЭКО. Эту информацию трудно понять, но наши калькуляторы позволяют это должны быть представлены им в ясной и краткой форме, чтобы пары могли понять свои вероятные шансы на успешное лечение".