Как протекает постковидный синдром у детей и как их лечить?

Врачи работают над тем, чтобы понять, почему некоторые дети и подростки, заболевшие COVID-19, полностью выздоравливают, в то время как у других развивается длительный период COVID, состояние, отмеченное новыми, возвращающимися или продолжающимися симптомами, такими как мозговой туман и хроническая усталость. Вопрос о том, почему некоторые дети (как и некоторые взрослые) борются с проблемами здоровья в течение недель или месяцев, является одной из самых больших загадок пандемии и вызывает беспокойство у родителей.
Из-за длительного COVID многие дети внезапно сталкиваются с трудностями в успеваемости в школе или пропускают занятия спортом. Другие не могут спать или испытывают трудности при ходьбе, в то время как третьи борются с болями, одышкой, головокружением и другими тревожными симптомами, пишет Medical Xpress.
Врачи Йельской медицины лечат детей с затяжным COVID-19, а также изучают причины и возможные решения этой проблемы в рамках Программы комплексного ухода за детьми после COVID-19, предлагаемой в специализированной педиатрической клинике в детской больнице Йельского университета Нью-Хейвен. Программа, открывшаяся в июне этого года, является одной из немногих в стране, специализирующихся на лечении педиатрических пациентов с длительным периодом COVID-19. Они наблюдали пациентов с младенчества до подросткового возраста.
Степень тяжести симптомов варьировала в широких пределах. Некоторые из этих пациентов даже не знали, что у них COVID, пока у них не появились длительные симптомы COVID-19. У других был диагностирован мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C), редкое, но серьезное заболевание, поражающее несколько органов. Кроме того, есть дети, которые борются с длинным списком симптомов после COVID-19, который включает в себя сохраняющиеся физические, неврологические и психические проблемы.
Работа по лечению длительного COVID у детей продолжается, но врачи уже многое узнали о том, как помочь этим пациентам. Вот несколько общих вопросов, которые родители задают об этом заболевании, и некоторые ответы, основанные на самых последних знаниях.
Насколько распространен длительный COVID у детей?По данным Американской педиатрической академии (AAP), по состоянию на конец октября почти 6,4 миллиона детей был диагностирован COVID-19, но исследования, количественно оценивающие количество случаев длительного COVID у детей, сильно различаются. География - один из факторов. «Различные исследования показали разные результаты в зависимости от того, в какой части мира или в какой части страны вы смотрите», - говорит Карлос Оливейра, доктор медицины, специалист по детским инфекционным заболеваниям.
Другой проблемой является отсутствие четкого определения или даже последовательного названия болезни. Он получил название COVID, пост-острый COVID-19 и пост-острые последствия инфекции SARS-CoV-2 (PASC), причем последнее является исследовательским термином («последствия» означает просто медицинское состояние, которое результат предшествующей болезни). «Если вы включите каждого ребенка, который был госпитализирован с MIS-C <по определению, осложнением острого COVID>, вы получите более высокую распространенность», - говорит доктор Оливейра. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на 4 октября было зарегистрировано более 5210 случаев MIS-C и 46 смертей.
Он добавляет, что лишь небольшая часть детей с длительным COVID обращаются за медицинской помощью, что затрудняет отслеживание его заболеваемости. Кроме того, поскольку младенцы и малыши не всегда могут выразить словами то, что они чувствуют, это усложняет ситуацию. Например, такие симптомы, как усталость, могут проявляться у маленьких детей в виде гиперактивности, а не вялости, что затрудняет выявление проблемы родителями. «В результате мы, вероятно, идентифицируем только подростков, которые могут самостоятельно сообщать о своих симптомах», - говорит он.
Отличаются ли симптомы пост-COVID у детей от взрослых?Доктор Оливейра говорит, что у детей часто проявляются другие симптомы, чем у взрослых, без единого выдающегося симптома, который позволял бы легко идентифицировать случай. AAP сообщает, что дети и подростки, помимо прочего, испытывали боль в груди, кашель, одышку, вызванную физическими упражнениями (или затрудненное дыхание), а также изменения запаха или вкуса (хотя это чаще встречается у подростков). Пострадавшие дети и подростки жаловались на усталость, туман в мозгу, беспокойство, боли в суставах, головную боль и боль в горле, а также другие симптомы - все они различались по интенсивности и продолжительности, а в некоторых случаях длились месяцами.
Ян Фергюсон, доктор медицины, ревматолог Йельской медицины, ухаживает за педиатрическими пациентами с длительным периодом COVID, у которых наблюдаются боли в суставах и костях. «Я обычно вижу общую боль и ухудшение физического состояния», - говорит доктор Фергюсон. «Они могут сказать:« Мне просто больно ». Я не чувствую себя хорошо ». В остальном здоровый ребенок может сказать:« Мне не кажется, что я должен вставать с постели по утрам ». Или они говорят:« Раньше я был в школьной команде по кроссу. И теперь я едва успеваю пройти по улице, прежде чем мне нужно сделать перерыв ».
По словам доктора Оливейры, у некоторых детей наблюдаются незаметные симптомы, но при диагностике никаких отклонений не обнаруживается. Например, у ребенка может быть боль, усталость или проблемы с концентрацией внимания, но его визуализация и анализ крови вернутся в норму. «Часто мы называем эти симптомы необъяснимыми с медицинской точки зрения», но они все еще, очевидно, очень важны для здоровья пациента, - говорит он. «Ребенок может не ходить в школу или ходить, и мы можем не нашел причины, почему. "
У очень небольшого процента детей даже возникают серьезные осложнения, поскольку COVID-19 может поражать органы, включая мозг, сердце, почки и печень, и любой из этих органов может быть поврежден, если ребенок не получит надлежащего ухода. «Клиника пост-COVID предназначена для выявления этих симптомов, вызванных остаточным повреждением органов, и их лечения», - говорит доктор Оливейра.
Является ли воспаление причиной пост-COVID-симптомов у детей?Специалисты все еще пытаются выяснить, что вызывает длительный COVID у детей. «Основная гипотеза - я говорю гипотеза, потому что мы еще не знаем - что есть некий постоянный триггер воспаления», - говорит д-р Оливейра.
Он объясняет, что некоторые из различных способов проявления COVID у детей могут способствовать повышению вероятности продолжающегося воспаления. Например, когда ребенок заражается COVID, вирус более склонен концентрироваться в кишечнике, чем в легких, что делает симптомы скорее желудочно-кишечными, чем респираторными. Он также добавляет, что удаление вируса из системы ребенка может занять больше времени, чем у взрослого. «Мы не до конца понимаем, почему, но мы знаем, что у детей, если бы мы проверили их стул через три или четыре месяца после заражения, у многих из них мы все равно обнаружили бы неинфекционные остатки вируса. Это может быть нежизнеспособным вирус, но остатки все еще там".
И эти остатки вируса могут постоянно вызывать воспаление. « Иммунная система атакует эти части остаточного вируса и вызывает воспаление, потому что она не может отличить живой вирус от его остатков. Иммунная система просто видит вирусные антигены (молекулярные структуры на поверхности вируса) и хочет избавиться от них », - говорит д-р Оливейра.
Гипотеза заключается в том, что у некоторых детей с длительным периодом COVID может происходить постоянное воздействие вирусных антигенов на иммунную систему, вызывая стойкое или периодическое воспаление, хотя и на более умеренном уровне, поскольку остаточный вирус не может копировать себя, говорит он. «Этот вид воспаления больше похож на« медленный ожог »в течение длительного периода времени, чем на острое воспаление MIS-C», - добавляет он. По его словам, в этой ситуации может помочь лечение противовоспалительными средствами, но исследования все еще продолжаются.
Есть поддержка теории «медленного ожога» в том, что некоторые длительные симптомы COVID имеют тенденцию улучшаться после того, как пациенты получают вакцину COVID-19, которая вызывает повышение уровня антител, которые предположительно более эффективно очищают вирусные антигены.
Как лечить детей с длительным COVID?Нет типичных случаев длительного COVID у детей и нет универсального лечения. Молодые пациенты, посещающие программу Йельского университета, приходят с любым сочетанием симптомов.
Обычно после полной оценки пациентов направляют к одному или нескольким узким специалистам, имеющим опыт в определенной области. Длительный COVID может поражать разные органы и части тела, поэтому помимо специалистов по детским инфекционным заболеваниям в команду могут входить кардиологи, неврологи, пульмонологи, ревматологи, психологи и другие.
Лечение обычно бывает наиболее эффективным, когда оно устраняет каждый симптом индивидуально. Например, ребенка с болью в груди и ухудшающимся физическим состоянием направят на кардиологическое обследование, а ребенка с когнитивными проблемами осмотрит невролог.
Стратегии лечения также могут быть основаны на методах лечения других заболеваний, которые вызывают затяжные симптомы, таких как длительная усталость после мононуклеоза (или «мононуклеоза»). «В ревматологии мы видим много необъяснимых болей, что дает нам довольно разумную основу», - говорит д-р Фергюсон. «Вы можете взглянуть на лабораторные тесты или исследования изображений, и они действительно ничего не показывают. Это не обязательно означает, что иммунная система не активизировалась в какой-то момент и не вызвала эти симптомы. Поэтому многие из наши рекомендации сформулированы так: «Давайте выясним, как восстановить здоровье этого ребенка».
Так, например, когда кардиолог говорит, что с сердцем пациента все в порядке, а дыхательный тест показывает, что у него хороший кислородный обмен, врачи могут посоветовать им постепенно улучшать физическую форму, добавляя с течением времени аэробные и мышечные упражнения. «Физиотерапия - отличный ресурс, потому что физиотерапевты не только наблюдают за пациентами в клинике, но и предлагают им домашнюю программу упражнений, которая поможет им со временем восстановиться», - говорит доктор Фергюсон. «Мы ожидаем, что большинство людей смогут восстановить свою физическую форму, хотя и в сроки, которые мы действительно не можем диктовать».
Что помогает, если у детей с длительным COVID наблюдаются симптомы психического здоровья?Дети с длительным периодом COVID также часто сталкиваются с проблемами психического здоровья, хотя до сих пор неясно, является ли это прямым результатом COVID-19. «Во всем мире возрастает потребность детей в поведенческом здоровье, особенно в связи с тревогой и депрессией, и это не только у детей, переболевших COVID», - говорит Линда Мэйс, доктор медицины, председатель Йельского детского исследовательского центра (CSC), который участвует в лечение пациентов в рамках программы лечения после COVID. «Мы просто еще не знаем, как COVID влияет на базовое психологическое развитие в целом».
Но есть способы, которыми врачи могут помочь, независимо от причины, добавляет она. Для детей, у которых есть потребности или проблемы в обучении, или проблемы с вниманием, специалисты CSC могут работать со школой ребенка, чтобы помочь скорректировать учебную программу или образовательные подходы для этого ребенка. Если есть потребность в поведенческом здоровье, они при необходимости предоставляют психотерапию и лекарства и работают напрямую с родителями и семьями. «Ничто из этого не связано с COVID, - говорит доктор Мэйс. «Это то, что мы делаем каждый день. Со временем будет важно знать, являются ли эти проблемы более серьезными среди детей, перенесших COVID-19?»
Кроме того, консультанты CSC предлагают стратегии, которые помогут детям, участвующим в программе, справиться с необъяснимыми медицинскими симптомами, включая хроническую боль. По словам доктора Мэйса, биологическая обратная связь, когнитивно-поведенческая терапия и техники внимательности могут помочь. «Независимо от происхождения, если проблема связана с COVID или тревогой, у нас есть хорошо проверенные, основанные на доказательствах подходы», - говорит она.
Как долго нужно лечение детям с длительным COVID?Невозможно предсказать долгосрочные сроки выздоровления для детей с длительным COVID, поскольку у врачей был всего лишь полуторагодичный опыт лечения. Но хорошая новость в том, что пока что дети, которых лечат в программе, чувствуют себя хорошо, говорит доктор Оливейра. «По цифрам, по сравнению со взрослыми, дети обычно выздоравливают быстрее, в течение нескольких месяцев».
Тем не менее, он отмечает, что некоторым пациентам может потребоваться наблюдение за сердечными заболеваниями, и кардиологи могут ограничивать их деятельность до тех пор, пока не будут уверены, что функция сердца ребенка вернулась к норме.
Врачи рекомендуют педиатрам и родителям обращаться в детскую программу Йельского университета после COVID, если у них есть какие-либо серьезные физические или психические проблемы по поводу ребенка, которые могут быть связаны с заражением COVID-19.
Даже если они не уверены, что ребенок болел, может быть какая-то неизвестная связь, которую стоит исследовать. «Иногда родители ожидают, что их педиатр будет знать все об этом и сможет диагностировать и лечить, как если бы они были с ушной инфекцией», - говорит доктор Оливейра. «Но это новая болезнь, и врачи все еще учатся».