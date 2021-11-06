Помни близких: трогательные слова памяти и небесные открытки в Дмитриевскую родительскую субботу

Пришел с поля брани великий князь
С победою он вернулся.
Как радость победы его улеглась,
Потерям своим ужаснулся.
И повелел: Быть поминкам всегда
В день этот субботний осенний.
Чтоб помнили люди и сквозь года
Погибших в великом сражении.
С тех пор почитаем мы тех, что легли
На поле тогда Куликовом,
И наших родных, что сберечь смогли
Традиции дней суровых.
***
Победа не всегда приносит радость,
Которая досталась на крови.
Не принесла Донскому битва — сладость,
И князь сказал: «Усопших помяни!»
Погибли сыновья, мужья, кормильцы.
И много слез, война в дом принесла,
И не придут в семью уже любимцы,
Их смерть с косой на небо унесла.
С тех пор, в субботу поминают близких,
И ты зажги свечу за упокой души,
За тех, кто дорог был, склонись ты низко,
И помолись в таинственной тиши!
В Дмитриевскую субботу
Мы на кладбище идем,
Поминаем всех усопшим,
Угощенья им несем,
Помнить близких, мир почивших,
Мы должны всегда-всегда,
Память нас объединяет,
Как небесная звезда!
***
За упокой всех сложивших
Жизни на поле брани,
Что бы и дальше сияло
Мирное небо над нами,
Памяти воинов, павших
За веру и за свободу,
День установлен праведный —
Дмитриева суббота.
Пусть не забудутся подвиги,
Коих примеров не счесть,
Пусть будут помнить отроки
Значение слова «честь»!
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