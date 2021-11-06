Как не допустить образование инея на лобовых стеклах? Две простых хитрости

Водители могут избежать образования наледи и льда на лобовых стеклах своих автомобилей, используя некоторые простые предметы домашнего обихода.
Эксперты Nationwide Vehicle Contracts предупреждают, что использование старых полотенец и пластиковых пакетов для переноски может предотвратить значительную часть холода этой осенью и зимой. Эти предметы домашнего обихода избавят водителей от необходимости в профессиональных чехлах для автомобилей и должны предлагать «немедленное решение» для защиты от мороза, улучшая видимость и помогая водителям избежать штрафов, пишет express.co.uk.
Это означает, что водителям, возможно, вообще не нужно беспокоиться о том, чтобы по утрам очищать машину от обледенения, что экономит время для тех, кто «опаздывает».
Они сказали: «Если вы относитесь к тому типу людей, которые, вероятно, опаздывают, немедленное решение проблемы обледенения лобового стекла - ваш лучший выбор.
«Этого можно добиться, накрыв ветровое стекло старым полотенцем. Закрепите два верхних угла полотенца в дверях водителя и пассажира, чтобы зафиксировать, пока температура не упадет за ночь перед поездкой. Ваше полотенце примет на себя всю тяжесть льда, а это значит, что ваше ветровое стекло будет чистым, когда оно будет снято. Вытащите эти пыльные пляжные полотенца и используйте их с пользой!»
Водители должны использовать достаточно большое полотенце, чтобы прикрыть лобовое стекло, и убедиться, что все стекла закрыты. Оставление небольшого промежутка может привести к побегу мороза, которую необходимо решить перед тем, как отправиться в путь утром. Полотенца следует удерживать на месте с помощью дворников ветрового стекла, чтобы они не сдулись ночью.
Компания Nationwide Vehicle Contracts сообщила, что пластиковые пакеты для переноски также могут сыграть свою роль в уменьшении заморозков. Они призвали участников дорожного движения прикрепить их к боковым зеркалам с помощью резинки. На сумке вместо бокового зеркала должен образовываться иней, оставляя его полностью чистым для определения дорожных опасностей.
Они сказали: «Как только вы готовы отправиться в путь после очистки лобового стекла, вы понимаете, что ваши зеркала заднего вида покрыты льдом. Вождение с ограниченным обзором лобового стекла и зеркал из-за обледенения может привести к штрафу в размере 60 фунтов стерлингов и трем баллам на водительских правах. Чтобы этого не случилось, просто возьмите пластиковый пакет для покупок и поместите его на зеркало, завязав резинкой. Когда утром вы снимаете пакеты, на зеркалах не должно быть льда».
Видимость имеет решающее значение в ботинках в холодную погоду, и водители могут быть оштрафованы, если они не сделают это правильно.
Водители могут получить штраф в размере 100 фунтов стерлингов и три штрафных балла, если они будут вести машину с закрытым обзором дороги.