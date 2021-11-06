Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как не допустить образование инея на лобовых стеклах? Две простых хитрости

1:30:0011/6/2021
0

Видимость имеет решающее значение в ботинках в холодную погоду, и водители могут быть оштрафованы, если они не сделают это правильно.

Водители могут избежать образования наледи и льда на лобовых стеклах своих автомобилей, используя простые предметы домашнего обихода. Фото: Pixabay.com

Водители могут избежать образования наледи и льда на лобовых стеклах своих автомобилей, используя некоторые простые предметы домашнего обихода.

Эксперты Nationwide Vehicle Contracts предупреждают, что использование старых полотенец и пластиковых пакетов для переноски может предотвратить значительную часть холода этой осенью и зимой. Эти предметы домашнего обихода избавят водителей от необходимости в профессиональных чехлах для автомобилей и должны предлагать «немедленное решение» для защиты от мороза, улучшая видимость и помогая водителям избежать штрафов, пишет express.co.uk.

Это означает, что водителям, возможно, вообще не нужно беспокоиться о том, чтобы по утрам очищать машину от обледенения, что экономит время для тех, кто «опаздывает».

Они сказали: «Если вы относитесь к тому типу людей, которые, вероятно, опаздывают, немедленное решение проблемы обледенения лобового стекла - ваш лучший выбор.

«Этого можно добиться, накрыв ветровое стекло старым полотенцем. Закрепите два верхних угла полотенца в дверях водителя и пассажира, чтобы зафиксировать, пока температура не упадет за ночь перед поездкой. Ваше полотенце примет на себя всю тяжесть льда, а это значит, что ваше ветровое стекло будет чистым, когда оно будет снято. Вытащите эти пыльные пляжные полотенца и используйте их с пользой!»

Водители должны использовать достаточно большое полотенце, чтобы прикрыть лобовое стекло, и убедиться, что все стекла закрыты. Оставление небольшого промежутка может привести к побегу мороза, которую необходимо решить перед тем, как отправиться в путь утром. Полотенца следует удерживать на месте с помощью дворников ветрового стекла, чтобы они не сдулись ночью.

Компания Nationwide Vehicle Contracts сообщила, что пластиковые пакеты для переноски также могут сыграть свою роль в уменьшении заморозков. Они призвали участников дорожного движения прикрепить их к боковым зеркалам с помощью резинки. На сумке вместо бокового зеркала должен образовываться иней, оставляя его полностью чистым для определения дорожных опасностей.

Они сказали: «Как только вы готовы отправиться в путь после очистки лобового стекла, вы понимаете, что ваши зеркала заднего вида покрыты льдом. Вождение с ограниченным обзором лобового стекла и зеркал из-за обледенения может привести к штрафу в размере 60 фунтов стерлингов и трем баллам на водительских правах. Чтобы этого не случилось, просто возьмите пластиковый пакет для покупок и поместите его на зеркало, завязав резинкой. Когда утром вы снимаете пакеты, на зеркалах не должно быть льда».

Видимость имеет решающее значение в ботинках в холодную погоду, и водители могут быть оштрафованы, если они не сделают это правильно.

Водители могут получить штраф в размере 100 фунтов стерлингов и три штрафных балла, если они будут вести машину с закрытым обзором дороги.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
автомобильсоветыводителихитростиналедь на стеклахNationwide Vehicle Contracts
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы боретесь с инеем на стекле?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Прогноз астролога Светланы Драган на 2022 год: когда пандемия начнет сдаваться и что важного ждет Россию и мир в новому году – году «трех двоек»
1:00:04 11/6/2021
Прогноз астролога Светланы Драган на 2022 год: когда пандемия начнет сдаваться и что важного ждет Россию и мир в новому году – году «трех двоек»
Может ли высокое давление вызывать чувство жара? Симптомы гипертонического криза
12:30:52 11/6/2021
Может ли высокое давление вызывать чувство жара? Симптомы гипертонического криза
Михайлов день 2021: сильнейшая молитва Архангелу Михаилу, кто обязательно должен молиться 21 ноября. И почему именины у каждого Михаила
12:00:25 11/6/2021
Михайлов день 2021: сильнейшая молитва Архангелу Михаилу, кто обязательно должен молиться 21 ноября. И почему именины у каждого Михаила
Точные симптомы заражения коронавирусом у вакцинированных пациентов перечислили врачи
11:33:33 11/6/2021
Точные симптомы заражения коронавирусом у вакцинированных пациентов перечислили врачи
Как можно быстро убрать жир на животе с помощью одного простого изменения?
11:30:08 11/6/2021
Как можно быстро убрать жир на животе с помощью одного простого изменения?
Прекрасные поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября в День согласия и примирения
11:15:43 11/6/2021
Прекрасные поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября в День согласия и примирения
Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе вместе с продюсером и пилотами
11:15:41 11/6/2021
Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе вместе с продюсером и пилотами
Во время давки на музыкальном фестивале в Техасе погибли 8 человек и у 11 пострадавших останавливалось сердце
10:52:43 11/6/2021
Во время давки на музыкальном фестивале в Техасе погибли 8 человек и у 11 пострадавших останавливалось сердце
СК предъявит обвинение в покушении на убийство четверым избившим отца с ребенком в Новой Москве
10:44:57 11/6/2021
СК предъявит обвинение в покушении на убийство четверым избившим отца с ребенком в Новой Москве
Новые мутации коронавируса привезут в Россию отдыхавшие в нерабочие дни на заграничных курортах, предупредил вирусолог
10:20:20 11/6/2021
Новые мутации коронавируса привезут в Россию отдыхавшие в нерабочие дни на заграничных курортах, предупредил вирусолог