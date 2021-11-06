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Светец: Божественные поздравления в праздник Скорбящей

12:45:1311/6/2021
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Народный праздник Скорбящая Божья Мать (Светец) отмечается 6 ноября 2021 года (24 октября – дата по старому стилю). В этот день верующие православной церкви почитают икону Богородицы «Всех скорбящих Радость».

Икона Богородицы «Всех скорбящих Радость». Фото: azbyka.ru

Пусть Божья матерь будет вечным светом
Что ведет тебя и сохранит от бед,
Пусть исходит от тебя доброта
И с верою прожить много лет!
Не отвечай на зло, коварным словом,
Прощай всем сердцем всех людей.
Ты благослови их так, словно
Словно освещая добротою своей!

Праздник Скорбящая Божья Мать. Изображение: fresh-cards.ru

Подай мне Божья матерь своей щедрой рукой
Радость, здоровье и в сердце покой,
Пусть душевная глубина будет прекрасна
А жизнь твоя не напрасна!
Пусть обогреет на груди и сохранит
Божья матерь здоровьем ангельским наделит,
Чтоб прошел ты свой тернистый путь без бед
Пусть освещает его яркий свет!

Праздник Скорбящая Божья Мать. Изображение: fresh-cards.ru

Если ты в душе чувствуешь усталость,
Если терзаешься в мыслях своих,
Подойди к Иконе «Всех скорбящих Радость»,
И Матери Божией прочти молитвенный стих.
С души твоей падут оковы,
И в мыслях прояснится яркий свет,
Ты в радость жизни поверишь снова,
И поймешь, что зла на свете нет.

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