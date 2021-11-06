Светец: Божественные поздравления в праздник Скорбящей

Пусть Божья матерь будет вечным светом
Что ведет тебя и сохранит от бед,
Пусть исходит от тебя доброта
И с верою прожить много лет!
Не отвечай на зло, коварным словом,
Прощай всем сердцем всех людей.
Ты благослови их так, словно
Словно освещая добротою своей!
Подай мне Божья матерь своей щедрой рукой
Радость, здоровье и в сердце покой,
Пусть душевная глубина будет прекрасна
А жизнь твоя не напрасна!
Пусть обогреет на груди и сохранит
Божья матерь здоровьем ангельским наделит,
Чтоб прошел ты свой тернистый путь без бед
Пусть освещает его яркий свет!
Если ты в душе чувствуешь усталость,
Если терзаешься в мыслях своих,
Подойди к Иконе «Всех скорбящих Радость»,
И Матери Божией прочти молитвенный стих.
С души твоей падут оковы,
И в мыслях прояснится яркий свет,
Ты в радость жизни поверишь снова,
И поймешь, что зла на свете нет.
Стихи: Поздравкин