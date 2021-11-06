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Изумительные поздравления всем причастным в День работника службы делопроизводства и режима УИС России 6 ноября

1:15:1211/6/2021
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6 ноября в России отмечается День работника службы делопроизводства и режима уголовно-исполнительной системы РФ. Делопроизводство в настоящее время играет большую роль в управленческой деятельности.

День работника службы делопроизводства и режима УИС

Работников юстиции
Сегодня поздравляем,
Всех тех, кто наказания
Законно исполняет,
Работа их почетная,
При этом непростая,
Мы от души желаем им
Жить, бед больших не зная,
Удачи и здоровья им,
Огромного терпения,
Работа пусть не надоест,
К ней не исчезнет рвение!

***

Я хочу поздравить нынче
Сильных, волевых ребят.
Тех, которые не службе
Исполнительной стоят.

Труд ваш сложен и непрост,
Это все мы знаем.
Ваше мужество и мощь
Нынче воспеваем.

Пожелаем вам добра,
Радости и счастья.
Пусть судьба вас оградит
Ото всех ненастий.

***

На службе легко не бывает.
Желаю спокойных деньков,
Пусть звезды с погон сияют
И солнце без облаков!

***

Труд не сладок ваш порой,
А порой и просто страшен,
Благородный он зато,
И, конечно, очень важен!

Мы желаем счастья вам
И удачи в вашем деле,
А еще большой любви
И здоровья в вашем теле!

Много радостных деньков,
Чтобы сердце улыбалось,
Чтоб много доброты
В нем и к старости осталось!

***

Мир света полон, полон тьмы.
Я вам секрета не открою,
Что совершаются, увы,
Деянья страшные порою.

Но коль ступает гражданин
Вдруг по преступному пути,
Пусть знает, что финал один:
От правой кары не уйти.

Орел двуглавый наш не дремлет.
Щит держит он и поднял меч.
Закона голосу он внемлет:
Преступников карать, покой беречь.

Хотим сегодня мы поздравить Всех, кто нашел свое призвание: Заблудших душ изъян исправить, Процесс исполнив наказания.

Пусть труд ваш не проходит даром!
И в социум вернутся люди.
«Спасибо!» — искренний подарок
От бывших заключенных будет!

Стихи: Поздравок
Открытка: bipbap.ru

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