Изумительные поздравления всем причастным в День работника службы делопроизводства и режима УИС России 6 ноября

Работников юстиции
Сегодня поздравляем,
Всех тех, кто наказания
Законно исполняет,
Работа их почетная,
При этом непростая,
Мы от души желаем им
Жить, бед больших не зная,
Удачи и здоровья им,
Огромного терпения,
Работа пусть не надоест,
К ней не исчезнет рвение!
***
Я хочу поздравить нынче
Сильных, волевых ребят.
Тех, которые не службе
Исполнительной стоят.
Труд ваш сложен и непрост,
Это все мы знаем.
Ваше мужество и мощь
Нынче воспеваем.
Пожелаем вам добра,
Радости и счастья.
Пусть судьба вас оградит
Ото всех ненастий.
***
На службе легко не бывает.
Желаю спокойных деньков,
Пусть звезды с погон сияют
И солнце без облаков!
***
Труд не сладок ваш порой,
А порой и просто страшен,
Благородный он зато,
И, конечно, очень важен!
Мы желаем счастья вам
И удачи в вашем деле,
А еще большой любви
И здоровья в вашем теле!
Много радостных деньков,
Чтобы сердце улыбалось,
Чтоб много доброты
В нем и к старости осталось!
***
Мир света полон, полон тьмы.
Я вам секрета не открою,
Что совершаются, увы,
Деянья страшные порою.
Но коль ступает гражданин
Вдруг по преступному пути,
Пусть знает, что финал один:
От правой кары не уйти.
Орел двуглавый наш не дремлет.
Щит держит он и поднял меч.
Закона голосу он внемлет:
Преступников карать, покой беречь.
Хотим сегодня мы поздравить Всех, кто нашел свое призвание: Заблудших душ изъян исправить, Процесс исполнив наказания.
Пусть труд ваш не проходит даром!
И в социум вернутся люди.
«Спасибо!» — искренний подарок
От бывших заключенных будет!