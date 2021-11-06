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Простой, но действенный домашний ритуал: в какой день ноября надо починить забор, чтобы на целый год удержать дома достаток. Как через дыры в заборе утекает энергия дома

6:15:3211/5/2021
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Заборы есть на каждом жилом участке. С давних времен они считаются символом защиты дома и ограничителями энергии.

С давних времен известно, что забор является символом защиты и ограждает дом от дурных взглядом и негативной энергии извне. Фото: Pixabay.com
С давних времен известно, что забор является символом защиты и ограждает дом от дурных взглядов и негативной энергии извне. Фото: Pixabay.com

В современных городах, в вековых деревнях и поселениях — везде можно встретить заборы. Ограждать территорию, «забирать» ее себе имело практическую необходимость. Забор защищал от чужих глаз, от нападения недругов и, как ни странно, ограничивал энергию дома. Именно поэтому существует важные правила по монтажу заборов и их внешнему виду.

1. Забор должен иметь одинаковую высоту по всему периметру. Считается, что его высота влияет на баланс в различных жизненных сферах.
2. Сплошной забор гораздо лучше редкого. Через дыры и промежутки в заборе накопленная позитивная энергия может покинуть вашу территорию, поменявшись местами с негативом извне.
3. При выборе дизайна забора и его конструировании старайтесь избегать острых концов. Они должны быть направлены только вверх. Если острые части направлены в ваш двор или в сторону ваших соседей, то ждите беды.
4. В дизайне не должно присутствовать крестов и направленных вниз стрел, поскольку эти элементы направляют все положительную энергию в землю, зарывают ее там.

В какой день ноября лучше всего чинить забор?

В целом в осеннее время специалисты не рекомендуют заниматься заборами и их ремонтом. Однако существуют дни, когда ремонт ограждения не принесет вреда, а наоборот привлечет в дом достаток. Благоприятные дни для ремонта забора приходятся на 10, 13, 14, 18 и 20 ноября. По данным лунного календаря эти дни наиболее благоприятны для всех вопросов, касающихся ремонта ограждений. 10 ноября будет самым лучшим днем, в который энергия богатства сопровождает каждое бытовое дело. В остальные дни ноября лучше не заниматься ремонтными делами.

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