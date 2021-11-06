Осенние каникулы-2021: когда последний день каникул и когда первый день учебы в школах

Во всех школах России в данный момент ученики находятся на каникулах, так как президент России Владимир Путин ввел с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Так же как и школьники отдыхает все работающее население страны, с сохранением заработной платы.
В каждом регионе разная ситуация с коронавирусом и говорить однозначно про то, когда школьники приступят к занятиям не приходится. Возможно, в отдельных регионах каникулы все же продлят. В Министерстве просвещения утверждают, что после 7 ноября не планируют вводить дистанционное обучение. Но если ситуация с коронавирусом станет сложнее и рост заболеваемости начнет снова прогрессировать, то, возможно, школы будут вынуждены ввести дистанционное образование.
Большинство школьников страны учатся по четвертной системе и каникулы в таких школах совпадают с нерабочими днями введенными президентом. Поэтому одну неделю дети отдыхают, так как она нерабочая и вторую неделю, которые ученики будут отдыхать - это положенные им каникулы. То есть дети приступят к занятиям в школе 15 ноября.
Есть учебные заведения, в которых дети учатся по модульной системе и они должны были уйти на отдых 15 ноября. В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно, школьники таких учебных заведений будут отдыхать дома вместе с родителями. Потом с 8 ноября они выйдут в школу, отучатся неделю и с 15 ноября снова уйдут на отдых.
Все работающее население России приступает к своим трудовым обязанностям 8 ноября в понедельник. Нерабочие дни продлевать не собираются.