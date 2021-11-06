Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Осенние каникулы-2021: когда последний день каникул и когда первый день учебы в школах

9:00:0811/6/2021,Анна Филатова
0

Большинство школьников страны учатся по четвертной системе и каникулы в таких школах совпадают с нерабочими днями введенными президентом.

Продлевать нерабочие дни власти не планируют.
Продлевать нерабочие дни власти не планируют. Фото: Рixabay.com

Во всех школах России в данный момент ученики находятся на каникулах, так как президент России Владимир Путин ввел с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Так же как и школьники отдыхает все работающее население страны, с сохранением заработной платы.

В каждом регионе разная ситуация с коронавирусом и говорить однозначно про то, когда школьники приступят к занятиям не приходится. Возможно, в отдельных регионах каникулы все же продлят. В Министерстве просвещения утверждают, что после 7 ноября не планируют вводить дистанционное обучение. Но если ситуация с коронавирусом станет сложнее и рост заболеваемости начнет снова прогрессировать, то, возможно, школы будут вынуждены ввести дистанционное образование.

Большинство школьников страны учатся по четвертной системе и каникулы в таких школах совпадают с нерабочими днями введенными президентом. Поэтому одну неделю дети отдыхают, так как она нерабочая и вторую неделю, которые ученики будут отдыхать - это положенные им каникулы. То есть дети приступят к занятиям в школе 15 ноября.

Есть учебные заведения, в которых дети учатся по модульной системе и они должны были уйти на отдых 15 ноября. В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно, школьники таких учебных заведений будут отдыхать дома вместе с родителями. Потом с 8 ноября они выйдут в школу, отучатся неделю и с 15 ноября снова уйдут на отдых.

Все работающее население России приступает к своим трудовым обязанностям 8 ноября в понедельник. Нерабочие дни продлевать не собираются.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
школьникиканикулыучеба
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

По какой системе учатся ваши дети или внуки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чиновника из Минстроя подозревают в краже 1,5 млрд рублей на строительстве БАМа и Трансиба
9:04:26 11/6/2021
Чиновника из Минстроя подозревают в краже 1,5 млрд рублей на строительстве БАМа и Трансиба
Осенние каникулы-2021: когда последний день каникул и когда первый день учебы в школах
9:00:08 11/6/2021
Осенние каникулы-2021: когда последний день каникул и когда первый день учебы в школах
БердскВ Бердске неизвестный сбил стоящий у БЭМЗа Haval Jolion. За 2 дня после первого снега произошло 4 ДТП на бердских дорогах
8:51:25 11/6/2021
В Бердске неизвестный сбил стоящий у БЭМЗа Haval Jolion. За 2 дня после первого снега произошло 4 ДТП на бердских дорогах
Пассажир поезда Москва-Адлер закрылся в купе и открыл стрельбу, ранив полицейского
8:22:33 11/6/2021
Пассажир поезда Москва-Адлер закрылся в купе и открыл стрельбу, ранив полицейского
Взорвавшийся в ДТП бензовоз убил не менее 100 человек в Сьерра-Леоне: Погибшие бросились воровать топливо
8:07:23 11/6/2021
Взорвавшийся в ДТП бензовоз убил не менее 100 человек в Сьерра-Леоне: Погибшие бросились воровать топливо
«Тавифа, встань!»: главная молитва святой Тавифе Иоппийской, чьи мощи находятся в Яффе
8:00:17 11/6/2021
«Тавифа, встань!»: главная молитва святой Тавифе Иоппийской, чьи мощи находятся в Яффе
Среди 15 умерших от коронавируса в Новосибирской области 35- и 45-летний пациенты: Это жертвы за сутки на 6 ноября
7:50:39 11/6/2021
Среди 15 умерших от коронавируса в Новосибирской области 35- и 45-летний пациенты: Это жертвы за сутки на 6 ноября
БердскВ Бердске болеют коронавирусом 225 человек: Суточный прирост зараженных бьет рекорд третьи сутки подряд на 6 ноября
7:20:24 11/6/2021
В Бердске болеют коронавирусом 225 человек: Суточный прирост зараженных бьет рекорд третьи сутки подряд на 6 ноября
Бессимптомный коронавирус: как определить, что это ковид, побочные последствия, какими должны быть антитела и сколько держатся
7:01:55 11/6/2021
Бессимптомный коронавирус: как определить, что это ковид, побочные последствия, какими должны быть антитела и сколько держатся
Против угрожавшего массовыми убийствами школьника возбуждено уголовное дело на Чукотке
7:01:54 11/6/2021
Против угрожавшего массовыми убийствами школьника возбуждено уголовное дело на Чукотке