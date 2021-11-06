Кто обязательно должен соблюдать Рождественский пост 2021-2022 года? Примерное меню на каждый день

Рождественский пост почитается многими верующими и соблюдается в течение сорока дней с ноября до января следующего года. С помощью него люди духовно очищаются, стараются прийти к просветлению и покаянию, приблизиться к Божественной сущности. Люди верят, что соблюдение поста может даже помочь вылечиться от ряда болезней, однако перед ограничением каких-то продуктов в своем питании необходимо проконсультироваться с врачом. Для Рождественского поста предписаны определенные правила и ограничения, которые верующие безукоризненно соблюдают. Важно помнить, что при входе в пост необходимо четко понимать, для каких целей вы это делаете, как важно для вас духовное очищение, иначе соблюдение ограничений превратится в обычную диету.
Основным правилом поста считается отказ от определенных продуктов.
· крупы.
· бобовые.
· овощи и фрукты.
· сухофрукты и ягоды.
· зелень.
· специи.
· грибы.
· рыба и различные морские гады.
· оливковое, льняное, подсолнечное масла.
· орехи.
· мед.
· черный шоколад.
· цельнозерновой хлеб (без молока и яиц).
· красное вино (употребляется по выходным дням).
Что нельзя употреблять в пищу во время Рождественского поста?
· любые виды животного мяса, в том числе фарши, строганину и так далее.
· яйца (перепелиные, куриные).
· кефир, творог, молоко и т.д..
· сыры и сырные продукты.
· Сало, сливочное масло, утиный жир и другие виды животных жиров.
Примерное меню на каждый день.