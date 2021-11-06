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Кто может заболеть коронавирусом после полной вакцинации против ковид: предпосылки для этого, люди с какими заболеваниями наиболее подвержены

6:52:1511/6/2021,Ирина Новая
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Эксперты подтверждают высокий риск заболеть между уколами двухфазной прививки. Чаще всего это происходит с теми, кто вакцинируется во время инкубационного периода, не подозревая о нём.

Сейчас все эксперты и производители вакцин солидарны, что прививка не даёт гарантированной защиты от вируса в 100%. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Часто люди склонны переоценивать эффект от вакцинации против коронавируса, считая, что она создаёт вокруг организма «защитное поле». Однако привитый всё равно рискует вдохнуть вирусные частицы во время контакта с носителем. Вакцина же позволяет иммунитету быстро справиться с ними, сделав течение болезни лёгким, даже если заражение состоялось. По сведениям Роспотребнадзора, коронавирусом после полного курса вакцины заражаются всего 5% россиян.

Прививка – не панацея

Так как вакцина – сложный иммуномодулирующий препарат, реакции у отдельных пациентов могут отличаться. В этом плане прививка против коронавируса напоминает любую другую, например, от энцефалита или гриппа.
Сейчас все эксперты и производители вакцин солидарны, что прививка не даёт гарантированной защиты от вируса в 100%. И причин для этого немало. Например, инфекционист лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков говорит, что в силу индивидуальных особенностей, иммунная система может воспринять обычную дозировку вакцины, как недостаточную, или наоборот – чрезмерную.

У отдельных пациентов иммунная система резистентная, то есть слабо реагирует на активный компонент вакцины. Для полноценной защиты здесь может понадобиться чуть большая антигенная нагрузка. Андрей Поздняков сравнивает это со стандартной прописываемой дозой аспирина, которая по-разному воспринимается отдельными пациентами.
Эксперт признаёт, что после вакцинации заболевание протекает намного легче. Пациент наверняка избежит серьезного поражения легких, цитокинового шторма, образования тромбов и множества других осложнений. У привитых болезнь может выглядеть, как обычная простуда, дополненная слабостью, но проходящая за неделю.

Дополнительный риск

Ограничение контактов, масочный режим и QR-коды – всё ещё необходимость, несмотря на разнообразие применяемых в России вакцин. Иммунитет после прививки имеет свой «запас прочности» и зависит во многом от вирусной нагрузки. В условиях, когда вокруг несколько зараженных или при длительном общении с заболевшим, создаётся массированная нагрузка, способная «пробить» иммунитет привитого. Например, уязвимыми к вирусу остаются врачи, так как работают в эпицентрах корнавируса.

Эксперты подтверждают высокий риск заболеть между уколами двухфазной прививки. Чаще всего это происходит с теми, кто вакцинируется во время инкубационного периода, не подозревая о нём.

Вакцинация неспроста противопоказана во время инфекционных заболеваний. Любое из них оттягивает все силы иммунитета на себя, не давая возможности отработать «учебную тревогу», вызванную прививкой от коронавируса.
Даже после полной вакцинации на формирование иммунитета потребуется время. К примеру, после «Спутника V» нужно не меньше 3-х недель. В этот период человеку следует внимательно относиться к своему состоянию и индивидуальной защите.
Не менее значимый фактор — появление новых штаммов вируса. Директор Центра имени Гамалеи, где создавался «Спутник V», Александр Гинцбург, напомнил, что штамма «Дельта» печально известен своим влиянием на клетки памяти. Они не успевают сработать на фоне низкого уровня антител, что делает организм более уязвимым. Поддерживать антитела на высоте позволяет регулярная вакцинация. Сейчас Минздрав рекомендует проводить её раз в полгода.

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