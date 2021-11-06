Бессимптомный коронавирус: как определить, что это ковид, побочные последствия, какими должны быть антитела и сколько держатся

Осенью 2021 года вице-премьер-министр России Татьяна Голикова отмечала, что чуть более 30% заболеваний новой коронавирусной инфекцией протекают бессимптомно.
Специалисты связывают возможность «не заметить» у себя коронавирус со спецификой иммунитета и общим состоянием здоровья. Но даже лёгкое течение болезни не гарантирует отсутствие осложнений. Поэтому медики не рекомендуют испытывать удачу, надеясь на собственные силы. Гораздо безопаснее сделать прививку и оградить свои «входные ворота» защитной маской.
Совсем без симптомов?Бессимптомный вариант начинается с заражения — после контакта с инфицированным на слизистые оболочки попадает коронавирус. Если первая линия иммунной защиты окажется слабой, вирус проникнет глубже в организм и начнёт размножение.
Иногда клетки иммунитета уничтожают коронавирус быстрее, чем он вызовет выраженные симптомы. Тогда человек может даже не подозревать, что переболел потенциально смертельной инфекцией. Бессимптомный – не означает «бесследный», ведь в организме успевают сформироваться антитела IgG, которые можно выявить анализом крови.
В отдельных случаях пациент может списать едва заметные симптомы коронавируса на переутомление, магнитные бури, обострение хронических болезней или критические дни в случае женщин. Человек нередко считает, что в состоянии отправиться на работу, дачу или к родственникам. Именно в этом одна из главных опасностей бессимптомного коронавируса.
Постковид не исключёнНемало экспертов приписывают широкое распространение коронавируса по миру как раз его бессимптомной форме. Пока возбудитель в организме, пациент легко заражает окружающих. Например, для штамма «Дельта» характерно инфицирование до восьми человек, контактирующих с носителем вируса.
Богатое на последствия заболевание давно объединило их в постковидный синдром. Иногда только по нему можно судить о перенесённом коронавирусе. Спектр проявлений необычайно широк – от поражений лёгких и образования тромбов, до депрессии и бессонницы.
Внезапные проблемы с органами, которые раньше не давали о себе знать, могут быть поводами не только посетить врача, но и проверить антитела IgG. Этот анализ платный, однако только его результат позволит наверняка определить, попадал ли вирус в организм.
Важность вакцинацииНаличие иммуноглобулинов IgG – не повод отказываться от вакцинации. Сейчас сделать прививку предлагают через 6 месяцев после выздоровления. Если срок более смазанный из-за бессимптомного течения, то лучше сделать выбор в пользу прививки. Исследования не обнаружили в ней опасности для тех, чей уровень IgG высок.
Дополнительно стимулировать иммунитет после лёгкого коронавируса важно ещё и потому, что небольшая вирусная нагрузка может дать небольшое количество антител. Соответственно, степень защиты организма будет невысокой, особенно в условиях появления штаммов типа «Дельты». Её мутации позволяют коронавирусу особенно легко попадать в клетки организма, сцепляясь с их белковыми рецепторами.