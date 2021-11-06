Денежный лунный календарь на декабрь 2021 года: даты для отличных финансовых операций и сделок, крупных покупок, приобретения новогодних подарков

Новогодняя суматоха все ближе, как и новогодние затраты. По словам психологов, на фоне скидок и различных акций в предвкушении нового года люди совершают очень много импульсивных и необдуманных покупок. Такие поспешные решения зачастую негативно сказываются на наполненности кошелька. Чтобы ограничить новогодние затраты и подойти к ним с умом, лучше всего составлять план покупок и выбирать оптимальные дни для их совершения. В выборе времени для предновогодних трат может помочь лунный календарь.
Денежный лунный календарь на декабрь 2021 года.
Самыми благоприятными днями для покупок в декабре являются 12, 14-16, 18 декабря. В это время риск бесполезно потратить деньги минимален, а получить от покупок выгоду — максимально высок.
Хорошие дни для покупок пришлись на 1, 6, 7, 9, 10, 13 и 28 декабря. Если вы решите приобрести что-то в эти дни, то точно не пожалеете о сделанной покупке. Однако особой выгоды ждать не стоит.
Нейтральные дни для покупок в декабре — 5, 17, 20, 21, 23-27 декабря. Этот временно период не несет никакой особо сильной финансовой энергетики, поэтому покупки будут совершаться так же, как и в любой другой обычный день.
Не самые удачные дни для покупок - 2, 8, 11, 19, 22, 29, 31 декабря. В эти дни лучше не совершать покупок, поскольку следом за ними может гарантированно произойти какая-то неприятность, например, поломка купленного или утеря какого-то количества средств.
Самые неблагоприятные дни для покупок в декабре приходятся на 3, 4 и 30 число. Откажитесь в эти дни от покупок, если не хотите крупных финансовых проблем перед Новым годом.