Растущая луна с 6 по 18 ноября: что обязательно можно делать, а что категорически нельзя по лунному календарю

В период с 6 по 18 ноября 2021 года Луна станет растущей и перейдет в новую фазу. По данным лунного календаря, это самое оптимальное время для новых начинаний и свершений. Шанс начать все с чистого листа, получить большую прибыль или премию, а также завести новое очень выгодное знакомство очень и очень высок. В это время вы вольны реализовывать свои самые смелые идеи и решения, делиться ими с окружающими. Если до этого момента вы в чем-то себя ограничивали, то с 6 по 18 ноября все запреты и рамки стоит убрать или начать относиться к ним более спокойно, иначе вы рискуете упустить что-то действительно важное и желаемое вами долгое время.
В этот временно промежуток специалисты рекомендуют не мстить своим врагам и обидчикам, а также не припоминать старые ссоры и конфликты. Разрушительным для вас и окружающих также станет чувство зависти и ненависти к кому бы то ни было. Старайтесь проще относиться к вещам и понять мотивы тех или иных людей. Также не стоит перенапрягать свое тело обширными физическими нагрузками, злоупотреблять вредной пищей и спиртными напитками. Не стоит занимать и давать в долг деньги, поскольку обращение с деньгами в этот период может привести к большим финансовым потерям. Старайтесь держать себя в руках, быть спокойными и сдержанными, не проявляя особо сильного потока эмоций в стороны близкий и других окружающих вас людей. Старайтесь быть в позитивном настроении и очень скоро вы заметите, что такой путь быстрее помогает вам добиться необходимых результатов.
Вместо посвящения времени негативным мыслям отдайтесь целиком завершению начатых проектов и закрытию некогда прописанных задач, ведь с уходом старых проблем вы освобождаете энергетическое место для других более важных вещей в вашей жизни. Займитесь легким видом спорта, например танцами или йогой, больше проводите времени на свежем воздухе в компании людей, не вызывающих у вас отторжения и негатива.
Посвятите это время поиску гармонии с собой, своему душевному и физическому комфорту.