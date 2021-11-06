Светлые поздравления в Международный день памяти животных, погибших от рук человека 6 ноября

Хозяин погладил рукою
Лохматую рыжую спину:
– Прощай, брат! Хоть жаль мне, не скрою,
Но все же тебя я покину.
Швырнул под скамейку ошейник
И скрылся под гулким навесом,
Где пестрый людской муравейник
Вливался в вагоны экспресса.
Собака не взвыла ни разу.
И лишь за знакомой спиною
Следили два карие глаза
С почти человечьей тоскою.
Старик у вокзального входа
Сказал: – Что? Оставлен, бедняга?
Эх, будь ты хорошей породы...
А то ведь простая дворняга!
Огонь над трубой заметался,
Взревел паровоз что есть мочи,
На месте, как бык, потоптался
И ринулся в непогодь ночи.
В вагонах, забыв передряги,
Курили, смеялись, дремали...
Тут, видно, о рыжей дворняге
Не думали, не вспоминали.
Не ведал хозяин, что где-то
По шпалам, из сил выбиваясь,
За красным мелькающим светом
Собака бежит задыхаясь!
Споткнувшись, кидается снова, В кровь лапы о камни разбиты, Что выпрыгнуть сердце готово Наружу из пасти раскрытой!
Не ведал хозяин, что силы
Вдруг разом оставили тело,
И, стукнувшись лбом о перила,
Собака под мост полетела...
Труп волны снесли под коряги...
Старик! Ты не знаешь природы:
Ведь может быть тело дворняги,
А сердце – чистейшей породы!
Дворовых собак
по-особому холят
за то, что они,
на луну подвывая,
от будки до дома
все ходят и ходят
под гулкою проволокой.
Как трамваи...
Я их не тревожу.
Я с ними не знаюсь.
За это
они меня вправе облаивать...
Но жарко читать мне
спокойную надпись:
«Собак без ошейников
будут вылавливать».
За что их?
За внешность?
За клочья репейника?
За пыльную шерсть?
За неясность породы?
За то, что щенками
доплыли до берега?
Доплыли
и стали ошибкой природы?..
Собаки-изгои.
Собаки-отшельники.
Надрывней поминок.
Ребёнка добрее.
Они бы надели
любые ошейники, надели бы!
Если б ошейники грели.
За что их? У них же – душа нараспашку. Они ж в Человечество верят отчаянно!.. И детское: «Мама, купи мне собачку...» – в собачьих глазах застывает печалинкой...
И вот, –
разуверившись в добрых волшебниках,
последнюю кость
закопав под кустами, –
собаки,
которые без ошейников,
уходят в леса.
Собираются в стаи...
Ты знаешь,
у них уже –
волчьи заботы!
Ты слышишь:
грохочут
ружейные полымя!
Сегодня мне снова
приснятся заборы.
И лязги цепные
за теми заборами.
О, Господи! Как больно,
Когда смотрю я на экран!
Как в страшных видео безвольно
Болит душа от страшных ран...
Когда бездомную собаку
Кромсает недочеловек...
Ведь понимает, сволочь, точно
Что проклят он теперь навек!
Как муки бедного котёнка
Вдруг оборвёт последний вздох,
И прекратится боль"ребёнка"-
К себе позвал Кошачий Бог.
Животным-тем, кого убили
Сердца без совести и чести,-
Животным- тем, что загубили,-
МЫ ЗАЖИГАЕМ НАШИ СВЕЧИ!!!
Источник: stihi.ru, vokrugknig.blogspot.com