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Светлые поздравления в Международный день памяти животных, погибших от рук человека 6 ноября

6:55:4411/6/2021
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6 ноября - Международный день памяти животных погибших от рук человека.

6 ноября - Международный день памяти животных погибших от рук человека. Фото: Drasler.ru
6 ноября - Международный день памяти животных погибших от рук человека. Фото: Drasler.ru

Хозяин погладил рукою
Лохматую рыжую спину:
– Прощай, брат! Хоть жаль мне, не скрою,
Но все же тебя я покину.

Швырнул под скамейку ошейник
И скрылся под гулким навесом,
Где пестрый людской муравейник
Вливался в вагоны экспресса.

Собака не взвыла ни разу.
И лишь за знакомой спиною
Следили два карие глаза
С почти человечьей тоскою.

Старик у вокзального входа
Сказал: – Что? Оставлен, бедняга?
Эх, будь ты хорошей породы...
А то ведь простая дворняга!

Огонь над трубой заметался,
Взревел паровоз что есть мочи,
На месте, как бык, потоптался
И ринулся в непогодь ночи.

В вагонах, забыв передряги,
Курили, смеялись, дремали...
Тут, видно, о рыжей дворняге
Не думали, не вспоминали.

Не ведал хозяин, что где-то
По шпалам, из сил выбиваясь,
За красным мелькающим светом
Собака бежит задыхаясь!

Споткнувшись, кидается снова, В кровь лапы о камни разбиты, Что выпрыгнуть сердце готово Наружу из пасти раскрытой!

Не ведал хозяин, что силы
Вдруг разом оставили тело,
И, стукнувшись лбом о перила,
Собака под мост полетела...

6 ноября - Международный день памяти животных погибших от рук человека. Фото: Drasler.ru
6 ноября - Международный день памяти животных погибших от рук человека. Фото: Drasler.ru

Труп волны снесли под коряги...
Старик! Ты не знаешь природы:
Ведь может быть тело дворняги,
А сердце – чистейшей породы!

Дворовых собак
по-особому холят
за то, что они,
на луну подвывая,
от будки до дома
все ходят и ходят
под гулкою проволокой.
Как трамваи...

Я их не тревожу.
Я с ними не знаюсь.
За это
они меня вправе облаивать...
Но жарко читать мне
спокойную надпись:
«Собак без ошейников
будут вылавливать».

За что их?
За внешность?
За клочья репейника?
За пыльную шерсть?
За неясность породы?
За то, что щенками
доплыли до берега?
Доплыли
и стали ошибкой природы?..

Собаки-изгои.
Собаки-отшельники.
Надрывней поминок.
Ребёнка добрее.
Они бы надели
любые ошейники, надели бы!
Если б ошейники грели.

За что их? У них же – душа нараспашку. Они ж в Человечество верят отчаянно!.. И детское: «Мама, купи мне собачку...» – в собачьих глазах застывает печалинкой...

И вот, –
разуверившись в добрых волшебниках,
последнюю кость
закопав под кустами, –
собаки,
которые без ошейников,
уходят в леса.
Собираются в стаи...

Ты знаешь,
у них уже –
волчьи заботы!
Ты слышишь:
грохочут
ружейные полымя!
Сегодня мне снова
приснятся заборы.
И лязги цепные
за теми заборами.

6 ноября - Международный день памяти животных погибших от рук человека. Фото: Drasler.ru
6 ноября - Международный день памяти животных погибших от рук человека. Фото: Drasler.ru

О, Господи! Как больно,
Когда смотрю я на экран!
Как в страшных видео безвольно
Болит душа от страшных ран...

Когда бездомную собаку
Кромсает недочеловек...
Ведь понимает, сволочь, точно
Что проклят он теперь навек!

Как муки бедного котёнка
Вдруг оборвёт последний вздох,
И прекратится боль"ребёнка"-
К себе позвал Кошачий Бог.

Животным-тем, кого убили
Сердца без совести и чести,-
Животным- тем, что загубили,-
МЫ ЗАЖИГАЕМ НАШИ СВЕЧИ!!!

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