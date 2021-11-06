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Прогноз астролога Светланы Драган на 2022 год: когда пандемия начнет сдаваться и что важного ждет Россию и мир в новому году – году «трех двоек»

1:00:0411/6/2021,Анна Филатова
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По словам астролога только к 2025 году люди смогут перейти в новую энергетическую реальность.

Предсказания на 2022 год от Светланы Драган.
Предсказания на 2022 год от Светланы Драган. Фото: Рexels.com

В октябре Светлана Драган дала интервью одному из образовательных каналов и рассказала, какое будущее ждет Россию в 2022 году.

В России Светлана Драган известна, как астролог, однако сама она считает свою профессию намного шире. Еще в юности девушка начала видеть события будущего. Она много лет отдала изучению хиромантии. Девочка была не такой, как все и часто видела больше, чем другие. В дальнейшем она научилась развивать свои способности и стала видеть больше.

В 2020 году, по мнению астролога, соединились такие планеты, которые должны были погрузить людей в страх. Человечество накрыла глобальная ломка, люди подстраиваются и трансформируются под ситуацию в 2021 году.

Коронавирус будет проявлять себя в 2022 году по-разному в разных странах. Избавиться от вируса по мановению волшебной палочки не получится, это долгий и трудоемкий процесс. По словам астролога только к 2025 году люди смогут перейти в новую энергетическую реальность. Социальные отношения будут трансформироваться.

Весной следующего года будет вмешательство в Россию со стороны третьих лиц. Страна будет переживать сложный и болезненный период изменений.

Общий прогноз на 2022 год в целом выглядит позитивно. Бытность страны будет испытывать сложные времена и лавина эта будет идти по нарастающей в течение всего года. Планеты будут стоять так, чтобы люди смогли осознать этот урок и обрести новое мировоззрение и моральные ценности, а также эмоциональные качества.

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