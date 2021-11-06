Дата затмения в ноябре и декабре 2021 года: что следует сделать в особые дни силы?

19 ноября состоится лунное затмение, а 4 декабря произойдет затмение солнечное. Время между затмениями называется коридором, считается оно неблагоприятным.
Что не стоит делать в коридор затмений.
На Руси люди считали, что это время катаклизмов и голода. Не стоит в это время затевать важные дела, особенно в сами дни, когда состоится затмение. Два дня перед затмением и два дня после тоже являются неблагоприятными.
Период не подходит для скоропостижных решений, например, не следует наспех увольняться с работы и расходится со второй половиной. В период начиная с 17 ноября по 6 декабря не стоит отмечать свадьбы. Все дела, которые будут совершены в эти временные рамки обернуться неудачей, и ее отголоски будут преследовать человека на протяжении долгого времени.
Как пережить коридор затмений.
Астрологи считают, что данный период необходимо прожить в спокойной обстановке, без лишний стрессов. Эмоции должны быть под контролем, не стоит общаться с людьми, которые слишком эмоциональны и импульсивны. Не стоит ввязываться в споры и скандалы.
Коридор затмений - это время, когда необходимо проявлять осторожность. Возможна травмоопасность, несчастные случаи.
Старайтесь не перегружать свой организм чрезмерными физическими нагрузками. Больше отдыхайте и спите, чаще бывайте на свежем воздухе.
Продумывайте каждое свое действие, от крупных покупок в этот период лучше отказаться, так как они могут в дальнейшем вас разочаровать, ранним выходом из строя.
Чтобы успокоить свое эмоциональное состояние можно пить настой из травы валерианы.