Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дата затмения в ноябре и декабре 2021 года: что следует сделать в особые дни силы?

2:00:2111/6/2021,Анна Филатова
0

Астрологи считают, что данный период необходимо прожить в спокойной обстановке, без лишний стрессов.

Во время коридора затмения следите за своим эмоциональным состоянием.
Во время коридора затмения следите за своим эмоциональным состоянием. Фото: Рiqsels.com

19 ноября состоится лунное затмение, а 4 декабря произойдет затмение солнечное. Время между затмениями называется коридором, считается оно неблагоприятным.

Что не стоит делать в коридор затмений.

На Руси люди считали, что это время катаклизмов и голода. Не стоит в это время затевать важные дела, особенно в сами дни, когда состоится затмение. Два дня перед затмением и два дня после тоже являются неблагоприятными.

Период не подходит для скоропостижных решений, например, не следует наспех увольняться с работы и расходится со второй половиной. В период начиная с 17 ноября по 6 декабря не стоит отмечать свадьбы. Все дела, которые будут совершены в эти временные рамки обернуться неудачей, и ее отголоски будут преследовать человека на протяжении долгого времени.

Как пережить коридор затмений.

Астрологи считают, что данный период необходимо прожить в спокойной обстановке, без лишний стрессов. Эмоции должны быть под контролем, не стоит общаться с людьми, которые слишком эмоциональны и импульсивны. Не стоит ввязываться в споры и скандалы.

Коридор затмений - это время, когда необходимо проявлять осторожность. Возможна травмоопасность, несчастные случаи.
Старайтесь не перегружать свой организм чрезмерными физическими нагрузками. Больше отдыхайте и спите, чаще бывайте на свежем воздухе.

Продумывайте каждое свое действие, от крупных покупок в этот период лучше отказаться, так как они могут в дальнейшем вас разочаровать, ранним выходом из строя.

Чтобы успокоить свое эмоциональное состояние можно пить настой из травы валерианы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
солнцелуназатмение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ощущаете ли вы влияние затмений на себе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дата затмения в ноябре и декабре 2021 года: что следует сделать в особые дни силы?
2:00:21 11/6/2021
Дата затмения в ноябре и декабре 2021 года: что следует сделать в особые дни силы?
Как не допустить образование инея на лобовых стеклах? Две простых хитрости
1:30:00 11/6/2021
Как не допустить образование инея на лобовых стеклах? Две простых хитрости
Прогноз астролога Светланы Драган на 2022 год: когда пандемия начнет сдаваться и что важного ждет Россию и мир в новому году – году «трех двоек»
1:00:04 11/6/2021
Прогноз астролога Светланы Драган на 2022 год: когда пандемия начнет сдаваться и что важного ждет Россию и мир в новому году – году «трех двоек»
Может ли высокое давление вызывать чувство жара? Симптомы гипертонического криза
12:30:52 11/6/2021
Может ли высокое давление вызывать чувство жара? Симптомы гипертонического криза
Михайлов день 2021: сильнейшая молитва Архангелу Михаилу, кто обязательно должен молиться 21 ноября. И почему именины у каждого Михаила
12:00:25 11/6/2021
Михайлов день 2021: сильнейшая молитва Архангелу Михаилу, кто обязательно должен молиться 21 ноября. И почему именины у каждого Михаила
Точные симптомы заражения коронавирусом у вакцинированных пациентов перечислили врачи
11:33:33 11/6/2021
Точные симптомы заражения коронавирусом у вакцинированных пациентов перечислили врачи
Как можно быстро убрать жир на животе с помощью одного простого изменения?
11:30:08 11/6/2021
Как можно быстро убрать жир на животе с помощью одного простого изменения?
Прекрасные поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября в День согласия и примирения
11:15:43 11/6/2021
Прекрасные поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября в День согласия и примирения
Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе вместе с продюсером и пилотами
11:15:41 11/6/2021
Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе вместе с продюсером и пилотами
Во время давки на музыкальном фестивале в Техасе погибли 8 человек и у 11 пострадавших останавливалось сердце
10:52:43 11/6/2021
Во время давки на музыкальном фестивале в Техасе погибли 8 человек и у 11 пострадавших останавливалось сердце