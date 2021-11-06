Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильная и затяжная магнитная буря ожидается с 14 по 18 ноября 2021. Что предпринять, чтобы снизить риски для здоровья?

3:00:4711/6/2021,Анна Филатова
0

В данный период эмоциональное состояние людей подавленное, их мучает апатия и депрессия.

Во время магнитных бурь стоит больше гулять и спать.
Во время магнитных бурь стоит больше гулять и спать. Фото: Рexels.com

Магнитные бури влияют на физическое состояние человека, он может ощущать головокружение, тошноту, перепады артериального давления, апатию.

Продолжительная магнитная буря в ноябре пройдет начиная с 14 ноября и закончится 16 ноября. Геоудар будет очень сильный.

Что делать во время магнитной бури.

Метеозависимые люди должны заранее знает, когда будет магнитная буря, чтобы минимизировать удар по организму. Больше всего от этого природного явления страдают люди имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также те, кто подвержен мигрени.

Врачи считают, что в период магнитной бури состояние пациентов страдающих ишемической болезнью сердца ухудшаются на 50%, если сравнивать с обычными днями.

Не стоит в период магнитных бурь употреблять алкогольные напитки и кофеин. Переоцените свое питание, не следует есть жареное и жирное, а также консервированные продукты.

В данный период эмоциональное состояние людей подавленное, их мучает апатия и депрессия. Врачи рекомендуют больше гулять на свежем воздухе и спать не менее 8 часов. Появляется и агрессивное поведение, вспыльчивость и конфликтность.
В период данного природного явления, для того, чтобы облегчить свое состояние рекомендуется принимать отвар из травы валерианы. Вам понадобится одна столовая ложка травы и стакан воды. Залить траву кипяченой водой и настаивать 12 часов. Принимать следует чайной ложки 4 раза в день.

От головной боли спасет отвар из липы. Столовую ложку цветов липы залить стаканом воды и кипятить 10 минут, выпить отвар перед тем, как лечь спать.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
солнцеземлямагнитная буря
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Страдаете ли вы перепадами артериального давления?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сильная и затяжная магнитная буря ожидается с 14 по 18 ноября 2021. Что предпринять, чтобы снизить риски для здоровья?
3:00:47 11/6/2021
Сильная и затяжная магнитная буря ожидается с 14 по 18 ноября 2021. Что предпринять, чтобы снизить риски для здоровья?
Новый пикап Toyota Tundra 2022 года: производители озвучили цену
2:30:04 11/6/2021
Новый пикап Toyota Tundra 2022 года: производители озвучили цену
Дата затмения в ноябре и декабре 2021 года: что следует сделать в особые дни силы?
2:00:21 11/6/2021
Дата затмения в ноябре и декабре 2021 года: что следует сделать в особые дни силы?
Как не допустить образование инея на лобовых стеклах? Две простых хитрости
1:30:00 11/6/2021
Как не допустить образование инея на лобовых стеклах? Две простых хитрости
Прогноз астролога Светланы Драган на 2022 год: когда пандемия начнет сдаваться и что важного ждет Россию и мир в новому году – году «трех двоек»
1:00:04 11/6/2021
Прогноз астролога Светланы Драган на 2022 год: когда пандемия начнет сдаваться и что важного ждет Россию и мир в новому году – году «трех двоек»
Может ли высокое давление вызывать чувство жара? Симптомы гипертонического криза
12:30:52 11/6/2021
Может ли высокое давление вызывать чувство жара? Симптомы гипертонического криза
Михайлов день 2021: сильнейшая молитва Архангелу Михаилу, кто обязательно должен молиться 21 ноября. И почему именины у каждого Михаила
12:00:25 11/6/2021
Михайлов день 2021: сильнейшая молитва Архангелу Михаилу, кто обязательно должен молиться 21 ноября. И почему именины у каждого Михаила
Точные симптомы заражения коронавирусом у вакцинированных пациентов перечислили врачи
11:33:33 11/6/2021
Точные симптомы заражения коронавирусом у вакцинированных пациентов перечислили врачи
Как можно быстро убрать жир на животе с помощью одного простого изменения?
11:30:08 11/6/2021
Как можно быстро убрать жир на животе с помощью одного простого изменения?
Прекрасные поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября в День согласия и примирения
11:15:43 11/6/2021
Прекрасные поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября в День согласия и примирения