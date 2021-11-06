Сильная и затяжная магнитная буря ожидается с 14 по 18 ноября 2021. Что предпринять, чтобы снизить риски для здоровья?

Магнитные бури влияют на физическое состояние человека, он может ощущать головокружение, тошноту, перепады артериального давления, апатию.
Продолжительная магнитная буря в ноябре пройдет начиная с 14 ноября и закончится 16 ноября. Геоудар будет очень сильный.
Что делать во время магнитной бури.
Метеозависимые люди должны заранее знает, когда будет магнитная буря, чтобы минимизировать удар по организму. Больше всего от этого природного явления страдают люди имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также те, кто подвержен мигрени.
Врачи считают, что в период магнитной бури состояние пациентов страдающих ишемической болезнью сердца ухудшаются на 50%, если сравнивать с обычными днями.
Не стоит в период магнитных бурь употреблять алкогольные напитки и кофеин. Переоцените свое питание, не следует есть жареное и жирное, а также консервированные продукты.
В данный период эмоциональное состояние людей подавленное, их мучает апатия и депрессия. Врачи рекомендуют больше гулять на свежем воздухе и спать не менее 8 часов. Появляется и агрессивное поведение, вспыльчивость и конфликтность.
В период данного природного явления, для того, чтобы облегчить свое состояние рекомендуется принимать отвар из травы валерианы. Вам понадобится одна столовая ложка травы и стакан воды. Залить траву кипяченой водой и настаивать 12 часов. Принимать следует чайной ложки 4 раза в день.
От головной боли спасет отвар из липы. Столовую ложку цветов липы залить стаканом воды и кипятить 10 минут, выпить отвар перед тем, как лечь спать.