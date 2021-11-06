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Почему по народным приметам обязательно 7 ноября на Дедовские плачи нужно посетить кладбище и что нельзя делать, чтобы удача не отвернулась от вас

4:00:2711/6/2021,Анна Филатова
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Людям ведущим торговлю запрещалось есть хлеб в этот день, иначе торговля будет плохой.

Женщины не должны были плакать уткнувшись в подушку 7 ноября.
Женщины не должны были плакать уткнувшись в подушку 7 ноября. Фото: Рiqsels.com

7 ноября православная церковь вспоминает праведную Тафину. Она славилась своим трудолюбием и добротой. Жила она в первом веке. Женщина подавала милостыню нуждающимся и совершала добрые поступки.

Спустя время Тавифа сильно заболела и умерла. Тело женщины уже приготовили к погребению, как приехал апостол Петр. Он сказал женщине встать, и она встала. Так апостол вывел живую женщину к людям. После этого происшествия люди стали верить в Господа.

Традиции дня.

К этому дню на улице уже начинает холодать и погода бывает часто морозная. По погоду за окном люди определяли погоду на ближайшее будущее.

Этот день в народе называли Дедовским плачем. В этот день принято было поминать усопших родных и друзей. В этот день в основном шел снег, считалось, что это небо оплакивает души умерших людей.

Люди отправлялись в этот день на кладбище и убирали могилы от листьев и травы. Раздавали еду нуждающимся, чтобы они помянули усопших. По приходу домой люди накрывали столы и ставили на них те блюда, которые любили умершие.
Было также принято помогать детям, которые остались без родителей. Обмануть сироту считалось страшным грехом.

Женщины 7 ноября каялись в своих грехах, чтобы зиму встретить с чистой душой и мыслями. Людям ведущим торговлю запрещалось есть хлеб в этот день, иначе торговля будет плохой. Те, кто торговал зерном, не должны были менять место, на котором торгуют, иначе у него ничего не купят.

В этот день женщины не должны были плакать, уткнувшись в подушку. Люди считали, что перья хранят память и женщину могут преследовать неприятности долгое время.

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