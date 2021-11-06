МВД: Отца с ребенком в Новой Москве избили граждане России

В МВД сообщили, что напавшие на отца с ребенком в Новых Ватутинках являются уроженцами Оренбурга. По словам одного из задержанных, все они - братья. Такое пояснение он дал на допросе, видео которого опубликовал главк МВД столицы.
"Братья", - сказал один из задержанных на вопрос о том, кто еще принимал участие в драке. В Москву они приехали из Оренбурга и являются гражданами России.
Двое задержанных сознались, что задержаны за драку.
— Полицейскими опрошены пострадавшие — отец несовершеннолетнего ребенка и его знакомый. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий трое из четырех подозреваемых, граждане России, 2000, 2002 и 2003 года рождения, задержаны сотрудниками полиции в Москве и доставлены территориальное подразделение органов внутренних дел, — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Местонахождение еще одного подозреваемого пока не известно, но его личность установлена.
Пострадавший мужчина рассказал, что в ходе конфликта один из напавших специально ударил 4-летнего мальчика по щеке, сообщал "Курьер.Среда".
— Кое-как спас себя и ребенка, потому что он сидел у меня на шее. Максимально быстро снял ребенка на землю и встал перед ним. После этого без разговоров начали бить меня, — воспроизвел события отец мальчика.
По факту нападения на отца с ребенком возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело расследует СКР. Ранее сообщалось, что нападавшие приезжие - выходцы с Кавказа.